No son profesionales porque no tienen sueldo, pero actúan con la disciplina de cualquier atleta de alto rendimiento. Todos los días se levantan a entrenar como un equipo, compartiendo conocimientos y poniéndose a prueba para asistir a la competencia con la perfección de un reloj suizo.

Claro está, no saben si llegarán. No por falta de ganas, de plata. Tienen que reunir cerca de $50 millones para viajar con su bote, remos, cascos y chalecos desde San Gil hasta Francia para representar a Colombia en el campeonato mundial de rafting programado del 28 de junio al 3 de julio próximos.

No tienen patrocinadores. En la provincia colegas del turismo los apoyan con lo que pueden: camisetas, uniformes, logística y otras cosas, solo que una entidad o empresa que ponga el dinero, no hay. Cuentan con los pocos ahorros que pudieron reunir en medio de la pandemia, que no son muchos, por no decir que nada.

La participación al mundial se la ganaron en 2019 cuando ocuparon los primeros lugares del campeonato nacional que se celebró en San Vicente del Caguán en las aguas del río Pato, en un encuentro que atrajo los ojos del mundo y que se llamó ‘Remando por la Paz’, en donde compitieron exmiembros de la guerrilla de las Farc.

El año pasado les avisaron que ante el temor de la baja participación se iban a otorgar dos cupos para el mundial y como en 2020 no hubo campeonato nacional ni cita mundialista, los ganadores de 2019 eran los elegidos para la edición de 2021. Entonces los deportistas que integraron los equipos Colombia Rafting (primer lugar) y Tema San Gil (segundo lugar) ambos de San Gil, eran los encargados de representar al país en las aguas del río Durance, que nace a 1.800 metros en los alpes franceses.

Los deportistas de los equipos se sentaron a dialogar y decidieron armar una sola escuadra para tener mayores oportunidades y, por supuesto, por temas económicos. El nombre aún no está claro, solo saben que llevarán en su pecho la bandera nacional.

El entrenamiento

A las 5:00 de la mañana, casi todos los días desde septiembre del año pasado, se reúnen para entrenar mínimo dos horas al día. Si no hay plata para viajes, mucho menos para un entrenador, así que cada uno aporta lo suyo.

Joan Sebastián Chacón Tavera, el más grande del equipo con 1,84 metros de estatura y 88 kilogramos de peso, dirige el acondicionamiento físico. Los conocimientos adquiridos en la academia (licenciado en educación física y mágister en acondicionamiento físico y deportes) le permiten hacerlo con propiedad.

En los próximos días, Fredy Merchán, perteneciente a la segunda generación de guías de rafting de la región y el país en la década de los noventa -cuando el deporte daba sus primeros pasos en territorio nacional- se unirá para apoyarlos en la preparación.

La experiencia va por cuenta de William Delgado (instructor del Sena y guía de rafting) y Jorge García (guía de rafting y arenero o trabajador de construcción o de lo que se presente), ambos con experiencia en mundiales. Es tan complicada la situación, que en el caso de García, por ejemplo, no aparece en muchas de las fotos porque los días que se tomaron mientras entrenaban, el no pudo asistir por estar trabajando para poder cumplir con sus responsabilidades familiares.

En países como Chile, Argentina o Brasil a los competidores les pagan para entrenar, contó Chacón. “Estamos en Colombia y aquí nos toca todo a lo colombiano, con las uñas”, dejó salir el deportista.

Walter Gómez (atleta running y guía de rafting) y Andrés Moreno (kayaquista) aportan su experiencia y técnica. Moreno por ejemplo fue campeón nacional en kayac.

Una máquina engranada

En el ciclismo la tarea de la escuadra es proteger al líder, en el fútbol llevarle el balón a los delanteros y en el rafting ser uno solo. “No sirve de nada remar como loco si mi compañero se cansa o no es capaz de seguir el ritmo”, dijo Chacón.

Cuando están en el bote poco se habla, cada uno sabe lo que debe hacer y las miradas deben bastar para saber como va el compañero. Esa es la clave para alcanzar un mejor resultado y en eso trabajan.

El mejor lugar de un equipo sangileño ha sido estar entre los 10 primeros y la meta es igualar o superar ese resultado.

Para intentar eso, ellos están poniendo todo su esfuerzo, falta quien ponga la plata.