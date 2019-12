San Gil fue escenario para la presentación de lo que será un protocolo orientador elaborado por la Escuela de Administración Pública, Esap, con el que un grupo de estudiantes y docentes buscan direccionar a las comunidades a la construcción de políticas públicas en la lucha contra la corrupción. Vanguardia conoció de qué se trata la propuesta y a qué sectores estará dirigido.

Iván Pinzón, docente Esap y líder del proyecto, explicó que durante la jornada que se llevó a cabo en el Colegio de la Presentación de la “perla del Fonce”, la audiencia comprendió que se tratará de un texto de no más de 15 páginas que propone explicar una forma de actuar ante presuntas irregularidades en los gobiernos municipales y departamentales.

“Todos nos vivimos quejando de nuestros políticos y por eso se dan situaciones como la que estamos viviendo con el actual paro nacional. No podemos ser una ciudadanía que solo se dedica a lanzar piedras y a destruir bienes públicos; es decir, nos hemos quedado en el siglo pasado. La gente debe conocer que el Estado de Derecho nos da otras formas como la Ley de Transparencia, rendición de cuentas, etc. Esto fomenta que nos organicemos con argumentos, con reflexión e incidiendo en todo lo que nos da el derecho”, explicó el docente.

Pinzón opinó que no hay una sociedad civil que haga uso de esos mecanismos porque no se les ha educado para ello. No hay acompañamiento, dijo, pues una política pública debe partir de un diagnóstico con la pretensión de solucionar un problema y proponer un plan de acción, en el caso de los municipios, ante el Concejo, y en el caso del departamento, ante la Asamblea.

“Con un grupo de investigación de estudiantes de la Esap preparamos un borrador y un plan de acción para seis meses a disposición de todo el país, para que la comunidad pueda tomar acción de acuerdo a sus necesidades. Hay que tener en cuenta que de acuerdo al contexto de cada municipio; nosotros damos elementos generales y cada quien lo organiza orientando procesos de transformación en su región”, señaló.

Los efectos de la cartilla orientadora están destinados a guiar a las personas y por ende a generar en las organizaciones procesos de formación en los ciudadanos, abriendo espacios de participación y haciendo público todos sus procesos.

El docente negó que se trate de un tema de punitivo o persecución; por el contrario, entiende sobre la problemática cultural y que debe partir de la sociedad civil el incidir el ejercicio de la opinión pública.

El experto recordó que en un término de 4 o 5 meses estará disponible el material para el departamento, del cual esperan resultados que vayan mucho más allá del tema político: “Tenemos esa concepción de que las políticas públicas solo son competencia de quienes están allá. Pero es el momento de entender que son procesos que se promueven desde la academia y que no es algo que compete exclusivamente al Alcalde o Gobernador”.