Desde la Federación de Empresarios de la Cadena Productiva del Bocadillo Veleño, Fedeveleños, se estipula que las fábricas están a un 50% de su producción debido a las dificultades que enfrentan para conseguir guayaba.

Paola Pineda, vocera de la agremiación, indicó que esto afecta por igual a las medianas y pequeñas empresas, porque todos están teniendo problemas para cumplir con las metas de producción, algo que debido a los costos de otras materias primas ya era un problema.

Geovanni Rodríguez, gerente de Mundo Raro, una de las empresas más representativas de este sector, dijo que con esta realidad algunas unidades productivas corren el riesgo de incumplir con los contratos de venta, poniendo en riesgo toda la cadena productiva.

“Si no hay bocadillo no hay producción, si no hay producción no hay ventas y si no hay ventas no hay empleo”, expresó la vocera de Fedeveleños alertando sobre la difícil situación que atraviesan las más de 60 fábricas destinados a la producción de dulces a base de bocadillo.

Como un problema adicional, en medio de la escasez de la fruta, la alta demanda de la misma ha elevado su valor, llegando a venderse hasta a $45.000 la canastilla, una cifra a la que no se había llegado en años anteriores.

Más allá de la oferta

y la demanda

La reducción de guayabas en el mercado y su alto valor son un reflejo de los problemas que enfrentan los cultivadores. Pedro Nicolás Caicedo, emprendedor del dulce y con tradición de siembra de guayaba en la familia, contó que ellos en el campo están sintiendo el aumento de los fertilizantes, los abonos y otros productos requeridos para la cosecha.

Un bulto de fertilizantes que hasta finalizar el 2020 costaba $100.000 ahora cuesta $300.000, referenció Caicedo, para explicar como a causa de este incremento, los productores en 2021 dejaron de fertilizar y llevar abono a los cultivos con la frecuencia necesaria, pasando de cuatro veces al año a máximo dos y esa situación refleja la escasez de la guayaba en el mercado.

El productor agregó que algunos productores se fueron por los abonos orgánicos para minimizar costos pero estos no garantizan la misma producción. Otro factor para tener en cuenta es que la baja cotización de la guayaba en años anteriores desmotivó a los productores a seguir invirtiendo sus recursos en el cultivo.

La próxima cosecha llegará en tres meses aproximadamente, con el riesgo de que sea menor a la necesitada por el mercado, más cara de los acostumbrado y con menos hectáreas destinadas, porque cada vez más personas se deciden por otros cultivos.

Pineda expresó que de continuar este contexto la realidad puede ser más lamentable el próximo año y por eso se están haciendo gestiones ante Asohofrucol buscando el desarrollo de proyectos que apoyen a los cultivadores de guayaba de la región.

Una línea de problemas

La guayaba es apenas uno de las afectaciones que sufre la cadena productiva del bocadillo veleño. Al incremento constante del azúcar que otra vez se acerca a $200.000 la tonelada, precio al que llegó a inicios de 2021, los empresarios hacen cuentas semanalmente.

Los costos de producción subieron ya más de un 20%, contando la incidencia también de la leche y el carbón. Este último que se usa como carburante para el funcionamiento de los hornos en más del 90% de las fábricas.

Hasta hace un año con $1,5 millones los empresarios lograban comprar hasta 7 toneladas del mineral, ahora por una deben pagar hasta $500.000.

De esta manera el futuro es totalmente incierto para una de las industrias más tradicionales de Santander en donde hacen cuentas todos los días.