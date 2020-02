El cierre de las Unidades Tecnológicas en San Gil ha sido una noticia que cayó como “balde de agua fría” a padres de familia y a los mismos estudiantes, quienes siguen en pie de lucha para conseguir que siga funcionando la sede que por varios años ha formado técnicos de la región sur de Santander.

No tiene infraestructura propia

Con su oferta académica en modalidad tecnológica y profesional, las UTS han evitado que cientos de estudiantes tengan que dejar las provincias Comunera y Guanentina para educarse en otras ciudades. Los estudiantes han recibido sus clases en el Colegio Luis Camacho, Colegio San José de Guanentá, la Escuela las Américas, Edificio Seminario San Carlos y en el Colegio Nuestra Señora de la Presentación. Es decir, no tiene infraestructura propia y este sería el principal motivo para el cierre de la institución en San Gil.

Cientos de personas se han pronunciado por redes sociales ante directivos e incluso docentes. Se niegan a la cancelación de sus programas. Sobre esto opinó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien advirtió que hará todo lo que esté a su alcance para estabilizar las UTS en la capital guanentina. Incluso la alcaldesa del Socorro, Claudia Luz Alba Porras, propuso donar un lote para la construcción de un edificio propio para el claustro. Por su parte Hermes Ortiz Rodríguez, alcalde de San Gil, aseguró que no permitirá tal hecho y que es allí en donde la institución educativa debe seguir ofreciendo formación académica a los jóvenes de la región.

Predio

Lugo Sánchez Salamanca, coordinador de la sede, dijo a Vanguardia que el Concejo de San Gil le ratificó su apoyo sobre trabajar en la obtención de un predio en donde se puede construir una planta propia. “Van a realizar un censo sobre las propiedades que tiene el municipio, en la búsqueda de una alternativa para seguir prestando servicios a los estudiantes. Si bien es cierto que estamos hablando solo del terreno, hay otras alternativas para trabajar en una de las sedes del Colegio San José de Guanentá, mientras inician los procesos de construcción”.

Sánchez Salamanca expuso que son distintas las alternativas que han surgido ante la situación y señaló que ha sido el momento para que entiendan lo significativo que es el mantener la institución en la región sur. “Qué municipio no va a querer una institución de carácter público y de calidad como lo son las Unidades Tecnológicas de Santander. La primera opción y la primera alternativa es que se quede acá”.

Miles de jóvenes de los 16 municipios de la Provincia Comunera y 18 de la Guanentina, se verían perjudicados. Para Sebastián Arciniegas, estudiante, el tener su centro de estudios tan cerca le ha permitido seguir apoyando a su mamá mientras trabaja y estudia. “Todos los días me movilizo desde Socorro, que igual es muy cerca pues son solo 25 minutos. Ya estoy terminando mi carrera, pero es triste porque me pongo en los zapatos de aquellos que han terminado el colegio y que ven en las UTS una gran alternativa. Muchos padres no tienen dinero para mantener a sus hijos en otras ciudades, lo que dificulta el sueño de todos de ser tecnólogos o profesionales”.