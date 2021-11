Habitantes de El Cucharo piden a la CAS cumplir compromisos

Una vez más los residente de la vereda El Cucharo de Pinchote manifestaron su inconformismo por el manejo que la Corporación Autónoma de Santander, CAS, le da al predio conocido como La Granja del Cucharo.

Aunque hace algunos meses las partes habían llegado a un acuerdo, luego de un plantón hecho por la comunidad, el aparente incumplimiento de los puntos acordados hicieron que en la entrada a la vereda se pegara un letrero en donde básicamente se le exige a la corporación cumplir los compromisos. Si esto no sucede, seguramente otra vez los ciudadanos saldrán a protestar.

Iván Rueda, presidente de la junta de acción comunal del sector, pidió respeto para todos los habitantes de El Cucharo, quienes se sientes vulnerados y engañados. La chispa que encendió los ánimos comunales fue el ingreso hace pocos días de un vehículo de carga hasta la granja para dejar una madera incautada por las autoridades en otra zona del departamento.

El líder del sector recordó que justamente uno de los puntos exigidos por la comunidad es que los carros de gran tamaño no llegaran hasta el sector porque deterioran la vía rural pavimentada que no está diseñada para esos grandes volúmenes. El acuerdo era que se hacía un trasbordo de la madera a un furgón o camioneta más pequeña porque en el momento en que se dañe la vía la “CAS no la va a arreglar porque va a decir que eso le corresponde a la Alcaldía”, dijo Rueda.

La petición principal de la comunidad es que la Granja de el Cucharo deje de usarse como bodega de madera, pero mientras esto sucede tienen otras solicitudes. Una de ellas es que les despejen el pequeño escenario deportivo existente en el lugar.

“Está lleno de madera pudriéndose y ahí deberían jugar los niños”, agregó el vocero comunitario, quien reconoció también que desde la reunión sostenida en marzo pasado, la CAS mejoró el mantenimiento de las zonas verdes y la limpieza del sector, para evitar la proliferación de ratas y otros animales.