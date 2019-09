Algunos habitantes de Ciudad Futuro III del municipio de San Gil manifestaron que han tenido inconvenientes para que la empresa de aseo Acuasan les recoja la basura. “A veces lo hacen cuando quieren o no la recogen, y el basurero es por todo el barrio”, manifestó Lucero Rojas Villar, habitante del sector. Asimismo señaló que los desechos que quedan en la zona generan malos olores y problemas de sanidad para la comunidad, especialmente los niños, quienes salen a jugar por las calles.

Diana Cristina Ballesteros Barrera, jefe de aseo de Acuasan, manifestó respecto a esta situación que la comunidad no está haciendo la separación de manera adecuada y que por ello no se ha recogido en algunas ocasiones. “Nosotros no recogemos el material que está revuelto. (...) Como Acuasan por ejemplo no podemos recoger en el vehículo compactador un material inerte sabiendo que el material que llevamos va directamente a la planta de compostaje”. De igual forma señaló que solicitarán el apoyo de la Policía ambiental sobre esta situación.