Hospitales de Pinchote y Ocamonte están en ‘cuidados intensivos’: ¿cómo es el plan para recuperarlos?

Además de enfrentar los ya acostumbrados retos del mejoramiento de las vías rurales y las condiciones económicas para los ciudadanos, los alcaldes de cinco municipios de la provincia Guanentá tienen que atender el deficiente estado de la infraestructura de sus hospitales, denominados como Empresas Sociales del Estado, ESE.

Edwin Prada Ramírez, secretario de Salud de Santander, confirmó que los hospitales de San Joaquín, Encino, Ocamonte, Pinchote y Cabrera hacen parte de las 28 instituciones prestadoras de salud de la red pública del departamento que están dentro del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.

De ellos, dijo el funcionario, 20 aparecen en riesgo alto y 8 en riesgo medio, por lo que atender las mejoras no solo es una necesidad, sino una prioridad, porque se trata de los principales centros de atención en salud para los habitantes de las poblaciones, algunos de ellos en una grave crisis.

“Entre los hospitales departamentales, están el de Barrancabermeja y el de Floridablanca”, puntualizó Prada.

Los alcaldes no son ajenos a la problemática y entienden la necesidad de trabajar de la mano con las autoridades seccionales, entendiendo que este se su gran aliado para salir de la crisis y pensar en proyectos de mejora.

Así lo aseguraron los mandatarios de Pinchote y Ocamonte, quienes buscan las estrategias para plantear los objetivos en salud que harán parte de sus planes de desarrollo.

Ocamonte en riesgo alto

La crisis que atraviesa la ESE de Ocamonte se evidencia en el estado de la infraestructura.

Sergio Andrés Chacón Rey, primera autoridad del municipio, confirmó que el estado de la planta física del centro de salud es preocupante.

Humedades por doquier y espacios cerrados son algunos de los síntomas de una vieja infraestructura que recibió su última remodelación en el 2010.

Aunque los servicios de salud se prestan de forma adecuada, esas no son las condiciones que merecen los usuarios, reconoció Chacón.

El mandatario dijo que en la actualidad están evaluando todo el tema financiero (deudas y cuentas por cobrar) con el objetivo de trazar un plan de optimización, que tiene como finalidad principal remodelar la infraestructura e invertir en equipos, porque muchos de los elementos que usan hoy los profesionales de la salud están en mal estado, ya cumplieron su tiempo de uso o están muy desactualizados tecnológicamente.

En Pinchote hay que ampliar

La crisis en las cuentas es solo uno de los problemas que tiene el Hospital San Antonio de Padua de Pinchote. Miguel Jovanny Triana Rodríguez, alcalde local, explicó que también es urgente trabajar en un proyecto de ampliación de la sede actual y, si es posible, pensar en la construcción de una nueva planta física.

En un municipio con un crecimiento urbano y turístico notorio es prioritario brindar servicios de salud de calidad a los residentes y los visitantes. “La planta física es muy pequeña y no podemos ampliar servicios, no podemos tener una fisioterapeuta, un nutricionista, un internista porque no hay en dónde”, afirmó Triana.

El alcalde de los pinchotanos expresó que se está construyendo un proyecto para atender la problemática y no descartó la idea de tener una sede principal nueva.