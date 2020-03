De la mano de la empresa y el sector público, el Parque La Libertad de San Gil inició una etapa de adecuación, lo que lo llevará a tener varias reformas en su infraestructura y zonas verdes. Fenalco, UniSangil y la Administración Municipal vigilaron el inicio del proceso que pretende rescatar uno de los lugares más queridos por los guanentinos.

Como “abandonado” catalogan algunos lugareños al parque principal de San Gil. El lugar que es visitado por cientos de turistas y que hace gala al centro de la ciudad, tiene secas sus zonas verdes y la fuente se encontraba en condiciones deplorables. Así lo señaló Rafael Norberto Acosta, secretario de desarrollo económico. El Funcionario explicó que han iniciado una labor de recuperación, restauración y embellecimiento. “Por ejemplo, la fuente principal hacía 8 años que no recibía una mano de pintura; hay zonas verdes secas, peladas y sillas que han sido destruidas por las mismas manos humanas. Es ahora la oportunidad de invitar a todo aquel que visite el sector a cuidar, a depositar la basura en su lugar y hacer de este sitio digno de admiración”.

Acosta añadió que en trabajo conjunto con la Policía Nacional han incrementado la vigilancia en la zona, pues el parque tendía a ser oscuro lo que lo había convertido en un foco de inseguridad. Desde el mes de enero el sitio tiene dos parqueros a su disposición que han trabajado en mitigar los daños del intenso verano. Los estragos del mismo han dejado partes áridas.

Delis Paola González Corso, directora Fenalco Sur de Santander, dijo que el desarrollo de la actividad no significaría nada sin el apoyo de la comunidad: “no pisar las zonas verdes, no tirar basuras, no dañar las bancas, alumbrados y demás implementos, todo eso cuenta. Este es un vivo ejemplo de que la unión y la sinergia de las instituciones trae grandes resultados. El Parque La Libertad es un lugar único y sello del turismo en la región.