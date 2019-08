Innovación: un reto de competitividad en San Gil

En la sede de la Cámara de Comercio de San Gil se llevó a cabo un taller para identificar las brechas que existen en materia de competitividad en el municipio.

Juan Hernando Puyana, director ejecutivo de la Comisión Regional de Competitividad, explicó que los insumos y las inquietudes que plantearon los participantes contribuirán en la construcción de la agenda departamental de competitividad.

Con este documento se priorizarán los esfuerzos y las estrategias que se deben implementar para mejorar el ejercicio del sistema económico actual.

En la mesa de trabajo que se desarrolló participaron empresarios y representantes del turismo, el agro y las cajas de compensación. También se vinculó la academia y personal del Sena.

Ángela Fuentes, directora de Regionalización de la Cámara de Comercio, mencionó que la brechas que se identificaron en el municipio hacen referencia al capital humano, la deserción en la educación, el bilingüismo y la innovación. “Allí tenemos tal vez una deuda muy grande (...) porque los empresarios no hacen procesos de innovación en sus empresas, y al no hacerlos, no generamos empleo”, explicó.

La ausencia de inversión en ciencia y tecnologías de la información, y la renovación de los procesos organizacionales, son algunos de los puntos que deben desarrollar los empresarios en San Gil. Esto con el fin de innovar en sus procesos y modernizar el aparato productivo de la región.

Algunos empresarios que estuvieron presentes en la mesa señalaron que la aversión al riesgo es uno de los aspectos que dificulta que se den cambios en materia de innovación en la zona. “Los empresarios locales (...) tenemos aversión a invertir recursos en elementos que no conocemos cómo son los de innovación y tecnología”, destacó Wilmar Arias, gerente de Coohilados Del Fonce.

Además de la mejora en la infraestructura y la optimización de los procesos, se debe fortalecer en la región la cultura de la innovación.

“Lo crucial es la mentalidad del empresario, que tenga en su mente que tiene que aprovechar lo que tiene y mejorarlo, eso también es innovar”, afirmó Antonio Ramírez Bernal, gerente de la Ladrillera Versalles de Ramírez Hermanos.

Darle a los productos un valor agregado hace parte también de los cambios que se deben implementar en materia de innovación.