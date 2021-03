Margarita Lucía Vega Roberto, subsecretaria de Salud de San Gil, explicó que la jornada se extendió hasta las 5:00 p.m. y su propósito es aplicar la mayor cantidad posible de dosis.

La decisión se tomó ante los bajos niveles de vacunación que se estaban registrando. "No había sido fácil ubicar al personal, al parecer las EPS no tenían actualizada la información de sus bases de datos, algunos usuarios no contestan porque el número no corresponde. Por eso se hizo la jornada abierta parque que todos los mayores de 80 años, sin importar su EPS, pudieran acudir sin agendamiento de citas".

La funcionaria aseguró que la jornada fue un éxito, pues hacía las 4:00 p.m. se habían administrado aproximadamente 1.100 de las 1.400 dosis recibidas para la vacunación de adultos mayores de 80 años. Es decir, la vacunación se acerca al 80%.

Si sobran vacunas, en los próximos días se realizarían más jornadas similares. "La meta es vacunar al 70% de la población, esto es lo que nos han asignado hasta el momento".

Sobre la vacunación de personal de salud, Vega indicó que quedaron pendientes algunas IPS. "Son muy pocos los que nos hacen falta".

Igualmente la Administración Local está a la espera de una nueva entrega de vacunas.

"Cada entrega va dirigida a una población específica. Cuando nos entreguen nuevas vacunas se nos dará la indicación si es para vacunar en segunda etapa, si es para los profesionales que quedaron pendientes... estamos a la espera de los lineamientos. Primero tenemos que acabar con lo que tenemos en este momento para que nos sea asignado un nuevo loto de vacunas".