Paneleros de Mogotes piden derogar impuesto del 4%

El cobro del impuesto del 4% de industria y comercio a la producción de panela tiene enfrentados en Mogotes a los propietarios de los trapiches y la alcaldía.

El tributo establecido en el acuerdo municipal 020 por el Concejo Municipal en 2016, en el que se modificaron las normas de rentas del municipio, y que según los paneleros no se había hecho vigente ni se le socializó en su momento, es ahora el punto de discusión entre las partes.

Leonel Castellanos Ardila, panelero y representante de Fedepanela en el municipio, destacó que el impuesto está fuera de la realidad porque para ellos resulta imposible pagar el 4% sobre la molienda en bruto y se afectaría la principal actividad económica del municipio.

Mogotes es el principal productor panelero de la provincia Guanentina y el segundo en el departamento con 160.312 toneladas al año. “Nosotros generamos cerca de 500 empleos directos y 1.000 indirectos aproximadamente, somos el pilar de la economía”, dijo el productor.

Según Castellanos, pagar el impuesto pone en riesgo al sector que normalmente tiene precios en los que apenas pueden sostenerse, como sucedió los últimos dos años.

Sandra Figueroa, presidente de la Asociación de Paneleros de Mogotes, indicó que en este momento los precios son buenos porque hay poca caña, pero en un par de semanas eso cambiará y el precio volverá a caer.

Con esta decisión además se pondría en riesgo la ‘parcelería’, que es la forma como se da la siembra de caña, en donde los propietarios de las tierras arriendan las parcelas a los cultivadores y dividen las ganancias. “De eso subsisten muchas personas y con el impuesto aumentarían los costos de producción”, aseguró Figueroa.

En el municipio hay 2.250 hectáreas sembradas y 52 trapiches según las cuentas de Fedepanela.

“Nos están tratando como grandes empresarios y aquí la mayoría somos productores con trapiches artesanales con enormes gastos de funcionamiento”, aseguró la representante de la asociación.

¿Qué dice la alcaldía?

Higinio Rueda, alcalde de Mogotes, indicó que los productores deben pagar su obligación causada y sobre esto no se puede hacer nada. De no hacer el cobro, “cuando lleguen los entes de control me pueden abrir una investigación” dijo el mandatario.

El alcalde también explicó que hay un error de información por parte de los paneleros y el 4% del tributo no se aplica sobre el 100% de la molienda bruta. El porcentaje se calcula sobre el precio de transformación por carga que es de $80.000 aproximadamente.

Rueda invitó a los productores a presentar los documentos para poder calcular la deuda por los años anteriores (2016, 2017, 2018 y 2019), y a evaluar opciones para la continuidad del impuesto de acuerdo a la realidad del sector.