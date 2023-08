El pasado 13 de agosto terminó oficialmente el contrato de construcción de las obras de la primera fase del Hospital Regional de San Gil, dando fin a un proceso que inició el 1 de febrero de 2019 y que se extendió tres años más de lo previsto.

Inicialmente, el contrato tenía una duración de 18 meses, en donde se dejaba una nueva sede totalmente terminada que hasta ascensores y aire acondicionado incluía, con un presupuesto de $24.000 millones.

Jorge Delgado, ingeniero de la empresa Unión Temporal SAS, empresa ejecutora de la construcción, dijo que durante todo el proceso el proyecto recibió ocho modificaciones de parte de las autoridades responsables, por lo que todo se fue ajustando a las necesidades estructurales y financieras que se iban dando.

La estructura de dos pisos y cuatro bloques se entrega en esta fase en obra gris, es decir, con cimentación, cubiertas, muros en ladrillo y mampostería; además de un tanque de agua y la conexión de la red sanitaria al alcantarillado municipal.

Aunque en algún momento se habló de dejar el edificio con frisos terminados, los recursos no alcanzaron y en el bloque C la mampostería no se pudo culminar en el primer piso.

Delgado dijo que en estos momentos están atendiendo algunas peticiones hechas por la interventoría y están atentos a hacer la entrega oficial de la obra a la Gobernación de Santander.

Horbes Buitrago Mateus, gerente del Hospital Regional de San Gil, expresó que era muy importante que se terminara la primera fase para saber realmente hasta donde se alcanzaba a ejecutar con los recursos existentes.

¿Qué viene en el proceso?

Buitrago expresó que ahora se trabaja en recalcular el nuevo proyecto para la terminación del edificio y las obras exteriores. Ese documento deberá ser apronado por el Ministerio de Salud. Se estima que las nuevas obras costarían $36.000 millones y no $25.000 millones como se había anunciado a finales de 2020.