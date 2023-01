“El paro sigue y será de manera indefinida”, fue el anuncio que hicieron los dos grupos de campesinos que protestan y mantienen bloqueos sobre los sectores de Oponcito, La Lizama y Campo 23 en Barrancabermeja.

Los manifestantes que exigen a la CAS que derogue la licencia minera otorgada a Colcco, aseguraron que mientras no haya respuesta seguirán protestando, “ya cumplimos 48 horas y si la CAS no responde el paro seguirá de manera indefinida”, dijo Alirio Amado, líder campesino del municipio de El Carmen de Chucurì.

Por otro lado, los campesinos provenientes del sur de Bolívar, que permanecen en el sector de La Lizama, piden la presencia del Gobierno Nacional ante la crisis humanitaria y la guerra que viven cientos de campesinos por el actuar de grupos armados ilegales, en esta zona del país.

Ambos anuncios despertaron de inmediato la preocupación de sectores económicos del Distrito, quienes ya empiezan a sentir los estragos de los bloqueos viales.

Parálisis en el transporte intermunicipal

La soledad predomina por estos días en las empresas de transporte intermunicipal en Barrancabermeja, quienes han debido parar el 90% de la operación del servicio debido a la incomunicación vial.

“Tenemos paralizado casi el 100% del despacho de buses; no hemos podido enviar pasajeros hacia Bucaramanga, Puerto Berrío y Cimitarra debido a los cierres que hay en este momento; solamente se está despachando bus para Puerto Wilches que es la única salida que tenemos”, dijo Claudia Durán, trabajadora de Cootrasmagdalena.

Los despachos a Puerto Wilches se han convertido en la única solución para quienes viajan con destino a Bucaramanga, “estamos cogiendo la ruta de Barrancabermeja hacia Puerto Wilches y de ahí salimos al 15 para coger la Troncal del Magdalena Medio y de ahí la Fortuna-Bucaramanga, nos damos la vuelta pero igual no hay mucho pasajero”, dijo Cristian Almeyda, conductor.

La ruta sufre un incremento tanto en tiempo, como en dinero, pues el recorrido aumenta en más de una hora y los pasajes subieron cinco mil pesos. Por su parte, empresas como Copetrán que hacen despachos a ciudades de la costa, Bogotá, Bucaramanga y Medellín debieron parar el 100% de su operación.

“No estamos despachando a ningún lado porque para los destinos que nosotros tenemos rutas, no hay paso, la vía a la Costa y a Bucaramanga esta con bloqueo; las pérdidas son millonarias y se nos quedaron pasajeros con el tiquete comprado que ahora deben esperar a que podemos transitar”, informó una de las trabajadoras de la empresa.

Las empresas aducen que las pérdidas son millonarias.

Sector salud

Son cientos los ciudadanos afectados por no poder movilizarse hacia la ciudad de Bucaramanga en donde tenían citas u operaciones programadas, “tengo una cita de control médico tras una cirugía que me hicieron y con el bloqueo la voy a perder, lo que uno pide es que está bien que protesten, pero que tengan en cuenta el tema de la salud de la gente que se está viendo afectada por esto”, dijo Cristina Delgado.

Ante esto, Harold Durán, secretario de salud de Barrancabermeja, alertó por la complicada situación que vive el sector salud, porque al drama que viven los usuarios que deben viajar para ser atendidos en Bucaramanga, se suma el impedimento del tránsito de vehículos que transportan medicamentos “son personas que tienen meses esperando una cita, son remisiones, son medicamentos, el oxígeno, la sangre y medicamentos comunes que no pueden pasar porque no se permite el paso”, dijo.

Esto, según el funcionario podría ocasionar también un desabastecimiento de medicamentos en Barrancabermeja, “respetamos el derecho a la protesta, pero hoy queremos hacer un llamado para que se permita el corredor humanitario, que se respete la misión medica para que se abra el paso y se sigan prestando los servicios y se evite también un desabastecimiento de medicamentos”.

Alimentos

Las plazas de mercado en Barrancabermeja aún operan con normalidad, según representantes de los centros de abastos, los alimentos han llegado sin contratiempo y aun no se registra desabastecimiento ni carestía.

“Las cargas llegaron, hay algunos que están cogiendo rutas alternas y tenemos de toda clase de alimentos, seguimos abastecidos”, dijo Gerardo, representante de la Asociación de Inquilinos de la plaza de Mercado Torcoroma.

Sin embargo, asegura que el temor que hay es que persistan los bloqueos y empiecen las dificultades en el ingreso de alimentos a la ciudad, “estamos preocupados porque tememos que haya dificultades para el ingreso de verduras y demás, por eso pedimos que en caso tal que mantengan la protesta se permita por lo menos el ingreso de alimentos”, dijo.

En las otras dos plazas de mercado; la Central y Satélite, también reportaron normalidad.

Sin gasolina

En horas de la tarde de ayer, se empezaron a ver largas filas de personas que aguardaban para poder tanquear sus vehículos, “llevo recorriendo varias estaciones de servicio y no hay gasolina, dicen que no hay porque los carrotanques no han podido ingresar”, dijo un usuario.

Al cierre de esta edición, varias estaciones de servicio habían cerrado sus puertas porque no tenía combustible para comercializar.

Otro sector que se ha visto afectado es el hotelero, en donde algunos empresarios reportan la reducción de ocupación.