En varios tramos de la vía San Gil - Mogotes el pavimento vial fue retirado desde hace varias semanas y en medio de las lluvias esto se convirtió en un problema para los habitantes de las zonas rurales, conductores de servicio público, de alimentos y personas que transitan día a día por esta región.

Jorge Gómez, habitante de la vereda Versalles, indicó que cuando llueve se pone casi que intransitable, generando retrasos y aumentando el riesgo de accidentes.

La preocupación de la comunidad aumentó luego de recibir una respuesta a un derecho de petición radicado ante el Invías, en donde se solicitó respuestas sobre la situación que se estaba presentando.

Al respecto, la entidad nacional, indicó que el mantenimiento vial en este sector estaba a cargo del Consorcio La Colina y el retiro del pavimento fue hecho sin la autorización ni tener aprobados los diseños de reposición por la empresa interventora ( Unión Nacional Red Santander) en cuatro sectores, con una extensión de 590 metros.

“Al no tener diseño aprobado de la estructura de pavimento no le fue viable realizar los trabajos para la reposición en los tramos intervenidos y adicional a lo anterior dejó vencer el plazo de ejecución del contrato el pasado 31 de mayo, al no aceptar la suscripción de una prórroga por 15 días”, señala el documento firmado por Edgar Jesús Rojas Ramírez, director territorial Santander del Invías.

“Esta situación causada de manera irresponsable por el contratista La Colina genera para el Invías serias dificultades, por cuanto no era previsible que la ejecución del contrato terminara con estos resultados y ahora la entidad debe adelantar las acciones y gestiones que conlleven en el menor tiempo posible a contratar y construir las obras dejadas de ejecutar por el consorcio”, se afirma en el documento.

El contrato vencido

El Cosorcio La Colina tenía una vinculación contractual con el Invías en diciembre de 2021 por un valor de $1.488 millones, en donde se incluía el mantenimiento de las vías San Gil - Guane y San Gil - Mogotes.

La intervención debía concluir el 30 de marzo de 2022. Sin embargo, las demoras en la entrega de estudios y diseños, así como el cumplimiento de entrega del documento del manejo ambiental por parte del contratista obligó a una extensión hasta el 31 de mayo, informó el Invías.

Dada la continuidad del incumplimiento la entidad aplicó una sanción al consorcio la Colina y ahora solo queda esperar que se haga una nueva contratación para el mantenimiento de la vía.