Aunque durante el puente festivo los sangileños acataron la orden de quedarse en casa, ayer martes cientos de personas se agolparon en las calles pese a que la orden departamental de toque de queda sigue vigente hasta el 13 de abril. El alcalde Hermes Ortiz Rodríguez advirtió sanciones y envió un contundente mensaje de responsabilidad al pueblo guanentino.

“Veníamos trabajando muy bien, pero este martes mucha gente no respetó la norma. Hay que ponerle orden a esta ciudad. Hago un llamado de solidaridad, de unión, de responsabilidad y respeto por el otro. Debemos ser un ejemplo nacional y hay unos cuantos que no están acatando el toque de queda. Los invito a que preservemos la vida, nos quedemos en casa y salgamos solo si es algo estrictamente necesario. No enviar niños a la tienda, ni a adultos mayores. Protejan a su familia. La mañana de este martes fue inaudito encontrar cientos de personas en la Plaza del Mercado. Afortunadamente se pudo controlar a tiempo y necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos”, dijo el Alcalde.

Ortiz Rodríguez dijo además que es obligación moral y vital de cada ciudadano acatar la orden de cuarentena. Recordó que para el sector rural también rige la medida y que quien deba usar servicios del sector urbano tiene que disponer de una sola persona por familia para hacer sus compras.

Alza de precios

Uno de los problemas con los que ha tenido que lidiar la comunidad es con el alza en los precios de los productos de la canasta familiar. De acuerdo con esto, el Alcalde señaló que han realizado un Consejo de Seguridad en donde hay instrucciones establecidas para que Policía Nacional y Ejército Nacional realicen operativos en supermercados y sancionen drásticamente a aquellos que cobren más dinero por cada producto.