La participación del equipo del colegio San José de Guanentá en la fase departamental de los Juegos Supérate está en duda. Esto debido a la ausencia de recursos para la estadía de los deportistas en el lugar de la competencia.

El director del Instituto de recreación y deporte de San Gil, Indersangil, Mauricio Reyes, explicó que usualmente el Indersantander se encarga de la financiación de todos los costos de los viajes de los jóvenes, pero que en esta ocasión “la Gobernación no giró todos los recursos”. Razón por la cual no se podrá apoyar a todas las disciplinas.

A cinco días del viaje que deben realizar a Barrancabermeja para representar a la provincia de Guanentá en la categoría prejuvenil de fútbol, los jóvenes del colegio Guanentá no saben si podrán asistir. El rector de la institución, José Antonio Ballesteros Vásquez, mencionó que “los chicos tienen la ilusión de participar porque se ganaron un espacio, y la idea es que vayan, pero así con la nueva situación es complicado”. Asimismo señaló que con el aviso que les dieron a última hora sobre el tema de financiación no tienen como asumir los costos que se requieren para ir a la competencia. “Queda complicado cualquier gestión de recursos que uno vaya a realizar porque no hay tiempo”, subrayó.

El Indersangil está buscando soluciones para apoyar a los jóvenes. Reyes señaló que se les prestará a los deportistas el bus del instituto y se les costeará el valor de la póliza de cada uno. Respecto a la estadía mencionó que coordinaron con el instituto de Barrancabermeja para que se adecúe un salón y los jóvenes puedan alojarse allí.

Por confirmar la asistencia a la competencia departamental se encuentra también el equipo de balonmano del colegio San Carlos. La rectora de la institución, Claudia Patricia Almonacid señaló que están esperando la circular que emite el Indersangil sobre el evento y la financiación. Esto para concretar si pueden o no participar en la fase departamental.

Fase nacional

Para la fase nacional de los Juegos Supérate pasaron por el momento dos estudiantes sangileños. Julio Andrés Niño, del colegio la Presentación en la prueba hexatlón, y Manuel Ortiz Pasachoa, del colegio Guanentá, en atletismo. Para asistir a esta competencia nacional, que se hará el próximo mes en Cucutá, los jóvenes reforzarán sus entrenamientos. “A los campeones los invitamos al Indersangil para hacer un programa de trabajo”, mencionó Reyes. También señaló que se gestionarán los recursos ante el Indersantander para que los estudiantes puedan asistir sin ningun incoveniente.