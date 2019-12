Recomendaciones

1.

Huecos en la vía nacional: Néstor José Pereira Sánchez señaló que algunos sectores de la vía nacional se encuentran afectados por la aparición de varios huecos, como en el sector de El Malecón. “Estas zonas fueron intervenidas por la Agencia Nacional de Seguridad con unos resaltos. Lo que buscan es obligar a que los conductores mermaran la velocidad y evitar accidentes al encontrarse con un hueco de estos. Estamos a la espera de que los arreglen e impedir que sigan creciendo y en el peor de los casos ocasionen una tragedia”. Si usted pasa por San Gil conduzca con precaución sobre la vía nacional.

2.

Zona urbana: el funcionario dijo que las calles dentro del casco urbano de San Gil se encuentran en perfecto estado, son seguras y permiten una movilidad óptima entre los visitantes. Les recomendó a los visitantes estar pendientes de las señales de tránsito, pues hace menos de un mes señalizaron todo el centro histórico. Además, algunas rutas cambiaron de sentido y existen nuevas condiciones para movilizarse por la zona.

3.

Tolerancia: algunas calles de San Gil tienen andenes con un espacio suficiente para que los visitantes caminen de forma cómoda. Esto obligó a que la parte vehicular sufriera reducciones. Ante esto usted debe tener precaución con los transeúntes, así como con los reguladores viales. “Trabajábamos de la mano con 12 de ellos, pero han disminuido luego de que algunos terminaron lesionados por la misma intolerancia de los conductores. Es cierto que transitar por San Gil es sinónimo de congestión, pero hay que tener paciencia, respeto y tolerancia con quienes van a pie”.

4.

Uso de parqueaderos: parquear en plena vía pública está prohibido en San Gil, especialmente sobre la calle 13 entre carreras 10 y 11; también sobre la carrera 11 entre calles 12 y 16. “No tenemos problemas con los turistas. Ellos tienen la cultura de usar parqueadero y son los primeros que llegan preguntando por disposición de alguno. Son las mismas personas de la región a quienes se les hace fácil dejar su vehículo en cualquier parte o incluso en subir parte de ellos a los andenes”.

5.

No combine teléfono con recorrido: una de las principales atracciones de la capital de la provincia Guanentina es su alumbrado navideño. Las autoridades recomiendan que, si conduce, no tome fotografías, no haga vídeos ni reciba llamadas, ya que familias enteras aprovechan las fechas para recorrer a pie las calles del municipio.

6.

Motociclistas: durante diciembre la restricción de motos seguirá vigente como ya estaba establecido: no podrán circular desde las 11 de la noche durante los fines de semana. “Hay que pedirles a los conductores que el hecho de que no haya restricción no significa que abusen en las fiestas. Consigan un conductor elegido, sean responsables; que un accidente no lo afecte a usted o a los suyos. De igual forma seguiremos atentos y vigilando que cumplan con las respectivas normas de tránsito”.

7.

Recorridos a pie: “Ojalá todos tomen ejemplo de los turistas: son los primeros que llegan a San Gil en busca de parqueadero y recorren sus calles a pie. El turista no es desordenado y esa cultura la debemos tomar nosotros también. Aprovechen para ir de compras, comprar un helado, tomar fotos, conocer el pueblo. Podemos asegurarles que van a disfrutar más de este modo, que haciendo tránsitos en sus vehículos”, dijo el Secretario de Tránsito del municipio.