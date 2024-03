Festival del tiple, la guabina y las flores en ferias de Vélez

Hoy se tendrá la Gran parranda veleña que por tradición se ha festejado en el municipio de Vélez. La invitación es para que todos porten el traje típico.

Desde ayer se iniciaron las actividades centrales de las tradicionales ferias y fiestas en el municipio de Vélez. (Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL )

El Festival nacional del tiple, la Parranda veleña, el Desfile de las flores, el Festival nacional de la guabina son las actividades que desde el pasado jueves y hasta el próximo lunes hacen parte de las ferias y fiestas de Vélez.

Yaned Cristina Grandas, alcaldesa de este municipio dijo: “Están todos invitados para que nos acompañen en las festividades que culminarán el 10 de agosto y se busca que las nuevas generaciones sigan recordando las tradiciones culturales”.

Explicó la mandataria que “ya llevamos 54 años del Festival de la Guabina y el Tiple y este año será la versión 53 del festival de las Flores, que es muy tradicional y autóctono y se pueden unir todos ya sea en carrozas, comparsa, individual o con algún animal decorado”.

Además, de manera previa se hace el festival de los chirriquiticos y el festival estudiantil del colegio Nacional Universitario que son eventos cuyo único propósito es dar continuidad al folclor de nuestra región.

La alcaldesa dijo que todo está muy dispuesto y el municipio cuenta con gran espacio para el alojamiento y se cuenta con la seguridad que brinda la Escuela de Carabineros de Vélez.

Ayer se cumplió la cabalgata de recibimiento a la reina nacional de la guabina y el tiple 2015 Angie Caterine López Cadena.

PROGRAMACIÓN

Viernes 7 de Agosto



9:00 a.m. Muestra empresarial del Bocadillo



2:00 p.m. Parranda veleño



7:00 p.m. rumba campe-sina



11: 00 p.m. anochecer campesino



Sábado 8 de Agosto



8:00 a.m. Segundo merca-do Campesino en el parque del Folclor



9:00 a.m. Desfile de Trajes típicos en el Colegio Nacional Universitario



11:00 a.m. Concurso de nuevas revelaciones del Tiple y el Requinto en el parque Nacional del Folclor



4:00 p.m. Final del concurso de la Guabina y el Tiple parque nacional del Folclor. 10:00 p.m. Gran quema de pólvora



11:00 p.m. Anochecer veleño



Domingo 9 de Agosto



11:00 a.m. Iniciación del Desfile de la Flores en el Monumento del Artista



3:00 p.m. Acto cultural y finalización del desfile de las flores



4:00 p.m. Premiación del Festival Nacional de la Guabina y el Tiple



6:00 Noche de Gala concierto de música colombiana.