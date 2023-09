“Vamos a cumplir dos años rogando para que tapen totalmente el chorro de Sitio Nuevo. En mayo Cormagdalena retiró la draga cuando faltaba poco para terminar de tapar el chorro; luego gracias a una protesta que hicimos logramos que se comprometieran a suministrarla nuevamente, ya está la draga en el pueblo, falta poco para acabar y ahora la Alcaldía nos dicen que no hay recursos para temas como alimentación y hospedaje para los 14 operadores”, expresó Luis Navarro, líder campesino.

Los trabajos para contener la fuerza del Magdalena, se han hecho a ‘retazos’, con inversiones a medias por parte de la administración local y con el empuje y colaboración de los habitantes del sector, quienes pese a poner el empeño y recursos propios no han logrado cristalizar el sueño de ver los trabajos terminados; de recuperar sus cultivos y su tranquilidad.

Ha pasado año y medio desde que se dio el rompimiento del río Magdalena en el corregimiento de Sitio Nuevo en Puerto Wilches, el cual dejó a miles de campesinos inundados, y aún no se culminan las labores de contención para evitar que las aguas sigan corriendo hacia fincas y cultivos aledaños.

En el corregimiento de Sitio Nuevo, permanece una draga suministrada por Cormagdalena. No obstante, no hay recursos para costear la alimentación y hospedaje de los 14 operadores que se requieren para adelantar las labores que permitirán, que luego de año y medio, se tape el rompimiento del río Magdalena en esta zona de Santander.

Ante la problemática y con el afán de que se aproveche la maquinaria por la cual lucharon, la misma comunidad hizo una recolecta para poder cubrir estos gastos los primeros días, sin embargo, aseguran que el bolsillo no les da más, “pensando que no se llevaran la draga después de dos años y sabiendo la calamidad tan terrible que hemos vivido porque la gente perdió todo, nosotros estamos asumiendo ese gasto pero no tiene sentido estar pidiéndole a la gente que está mal, que está afectada, pidiéndoles que aporten para cubrir esos gastos que superan los $5 millones”, dijo el líder.

Por tal motivo, la comunidad nuevamente alza su voz para pedir a la alcaldía local y a la Gobernación de Santander, “que se pongan la mano en el corazón” y gestionen los recursos que se requieren para que opere la maquina en el punto afectado y por fin el chorro sea tapado.