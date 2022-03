Algunos estudiantes que participaron de la jornada manifestaron que el evento era interesante, ya que pueden apreciar cómo las personas emprenden y pueden aprovechar la riqueza de los alimentos que se encuentran en la región.

En una de las ponencias estuvo a cargo de Ana maría Mantilla, docente de Ingeniería Agroindustrial, quien recordó la necesidad de conocer y estimular los procesos que ayuden a proteger los ecosistemas. “Me parece que entre más hablemos de un tema, más coge fuerza y sumamos más personas a la misma causa”.

Por ejemplo, la profesora explicó que desde la UDES se están haciendo esfuerzos que aporten a la disminución de la huella de carbono y se están gestando proyectos para mejorar la seguridad alimentaria. “Desde nuestra institución hemos promovido el uso de energías sostenibles y tenemos un biodigestor que estamos utilizando para almacenar metano. En el programa tenemos un taller de impactos en suelos y aguas...”.

Natalia Líbano Gómez, estudiante de Comunicación Social, fue una de las personas que visitó la particular muestra gastronómica en la que los protagonistas fueron los productos cultivados en tierras santandereanas. “Es muy interesante ver cómo estas personas emprenden y dan a conocer diferentes productos. He tenido la oportunidad de probar la galleta de Nepal, me pareció muy rica y diferente al paladar”.

Esta jornada también estuvo liderada por Juan Olaya, director de la Fundación Ecojardines, quien aseguró que en Santander se deben seguir haciendo eventos similares para fortalecer el banco de semillas nativas, porque estas especies corren el riesgo de desaparecer. “La unión hace la fuerza. Poco a poco nos vamos juntando”.

Entre los invitados especiales estuvieron el coinvestigador del Instituto Humboldt, Javier Quiroga, y Nelson Facundo Rodríguez López, de la Universidad Industrial de Santander, quienes hablaron sobre las implicaciones de la pérdida de semilla nativa y la importancia de rescatarlas. A lo largo de la mañana se contó con el acompañamiento de miembros de la Defensa Civil Colombiana y el Ejército Nacional y la Fundación Madre Tierra.

Otros de los protagonistas del día fueron los chefs del SENA, quienes ofrecieron una exquisita degustación.