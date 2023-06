Denuncian polémico proyecto que endeudaría por cerca de $2.200 millones a Tona

De acuerdo con la denuncia de una habitante del municipio, “el Concejo de Tona se reunió el pasado miércoles porque van a aprobar $1.500 millones de deuda para comprar una motoniveladora. Esta cifra más el pago de intereses llegaría a cerca de $2.200 millones de deuda”.

La mujer explicó que “el municipio ya tiene una máquina motoniveladora. El vehículo está dañado pero el arreglo cuesta alrededor de $200 millones. No es conveniente esa nueva máquina que piensan comprar porque nos tocaría pagar $24 millones mensuales de intereses por esa deuda”.

Lea también: El nuevo Puente para la Vida que se construye en Santander

La veedora cuestionó “por qué no compraron la maquinaria al inicio del Gobierno, por qué no gestionaron de otra forma para conseguir los recursos. Sí queremos máquina pero deuda no. Nos van a llevar a la bancarrota”.

Según la denuncia, en el mercado hay vehículos similares que oscilan entre los $600 y $1.000 millones.

En apartes del proyecto de acuerdo 011 de 2023 se anota que arreglar la motoniveladora con la que ya cuenta el municipio tiene “un valor promedio del mantenimiento incluido repuestos para esta máquina es de $201.063.940” millones.

Le puede interesar: Video: Balance de las afectaciones por cuenta del clima en Santander

A través de sus redes sociales, el alcalde de Tona, Elkin Pérez, el pasado 26 de mayo afirmó que “buscamos se nos autorice realizar un empréstito hasta por $1.500 millones que es el valor que cuesta una motoniveladora último modelo para el municipio”.