Dos adultos requieren dos sillas de ruedas con urgencia en Santander

Por un lado, Saúl Salazar de 59 años fue diagnosticado con artrosis degenerativa que le impide trabajar y moverse. Vivía en Vericute sin embargo tuvo que mudarse al barrio Villaluz ya que le era muy difícil estarse movilizando constantemente para acudir a sus exámenes médicos.

Este santandereano tiene siete hijos pero solo vive con una de ellas, María Eugenia, quién se hace cargo de él. Saúl está a la espera de una cirugía de artrosis en su pierna izquierda con el fin de evitar que avance la enfermedad.

Para moverse dentro de su casa y acudir a las revisiones médicas utiliza un bastón con el que se apoya con su mano derecha pero afirma que se cansa muy rápido y avanza muy lento debido a su dificultad para moverse.

Por otro lado, José Omar Serrano de 52 años, sufre desde niño de poliomielitis, una enfermedad infecciosa que provoca atrofia muscular y parálisis.

Vive en la vereda Helechales junto a ocho personas, su esposa, tres hijos, un yerno y dos nietos. Hace un mes estuvo hospitalizado a causa de un sangrado y convulsiones constantes que le hacían perder el conocimiento. Sufre también de osteoporosis que le impide trabajar desde hace más de 20 años.

Actualmente José Serrano no está en tratamiento, pero se encuentra medicado de por vida a causa de unas convulsiones que antes le daban hasta ocho veces al día y ahora dos veces al mes.

No recibe ningún tipo de ayuda por parte del Estado y no está inscrito a ningún programa de la Alcaldía. “Lo único que necesito en estos momentos es una silla de ruedas para poder movilizarme bien en mi casa ya que con el bastón es muy complicado para mí, además, me ayudará bastante cuando tenga que asistir a las citas médicas”, expresó.

Saúl Salazar y José Omar Serrano se encuentran abiertos a recibir cualquier donación o aporte que les ayude a tener sus respectivas sillas de ruedas y por ende una mejor calidad de vida. Las personas interesadas en apoyarlos pueden comunicarse el número de teléfono 300 344 1095.