"Estoy muy orgulloso de mi y de mi trabajo, fueron más de 800 personas las que se inscribieron y solo 37 quedamos seleccionados. Conozco más de 60 lagunas y estoy muy alegre y entusiasmado por seguir mi camino hacia ser un protector del páramo. Gracias a todos los que me escogieron", dijo.

"Me incentivó mucho, comencé a hacer un video, que era uno de los requisitos para entrar. Generé uno de los mejores videos, creo yo, con más vistas y uno de los más completos, pues he participado en diversos cursos, tengo gran conocimiento en el tema y me puedo destacar como un agente de cambio", indicó.

"Yo nací siendo ambientalista de corazón, aunque no tenga un título tengo amor y cuidado por el páramos. La comunidad que vive cerca al ecosistema lo que hace es amarlo, cuidarlo y preservarlo", enfatizó este joven de 18 años.

Juan Sebastián se graduó en 2020 del Colegio San Juan Nepomuceno, en Vetas y estudió Operación Turística en el Sena, aprendizaje que utilizó como base para crear un proyecto llamado Santurbán Turismo, donde refleja la belleza del páramo.