Durante el pasado 6 y este 7 de octubre, el profesor Carlos Lizardo Corzo Ruiz, y el coordinador del programa académico de electrónica de las UTS, Daniel Alexander Velasco Capacho, participan en la “II interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics“, ICMECE’22, en Barcelona, España, con la ponencia “Low-Cost UV- Spectrophotometer for the detention Cadmium ions cacao crops“.

Los ponentes exponen la investigación relacionada con la detección de cadmio en cultivos de cacao en el departamento de Santander del Grupo de Investigación en Control Avanzado, GICAV.

Lea también: Así se busca que empresas de Santander sean más amigables con el ambiente

“En esta fase del proyecto se presentaron los resultados del prototipo y se demostró la funcionalidad de los componentes integrados en la tecnología, así como la precisión y exactitud de la instrumentación para la detección de iones de cadmio en suelos dedicados al cultivo de cacao” expresó el docente Corzo.

“La participación en este tipo de eventos permiten mostrar los resultados de investigación generados por la institución, ya sean propios o el resultado de un convenio de colaboración en la investigación y el desarrollo tecnológico como el presentado en esta oportunidad” indicó el coordinador de ingeniería Electrónica, Daniel Alexander Velasco Capacho.

Le puede interesar: Así operan los convenios para hacer obras entre gobierno y comunidad en Lebrija

Es de resaltar que el ICMECE’22 reúne a científicos, ingenieros, investigadores, técnicos y representantes industriales y presenta los estudios de vanguardia del mundo sobre sistemas mecánicos, informáticos y eléctricos y conformando un foro académico interdisciplinario que permite discutir los temas científicos y de ingeniería para las aplicaciones del futuro.