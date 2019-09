Gamboa, de 46 años y quien se retiró de la entidad médica en febrero de 2017, manifiesta que necesita el dinero, pues de él dependen cinco menores de edad y su esposa.

“Yo renuncié porque no tenían recursos y los sueldos no llegaban. Desde entonces, trabajo como mecánico, pero a la semana me gano $50 mil y eso no me alcanza. No tenemos para el arriendo, la comida ni el colegio de los niños”, comentó Bernardo Davián.

Además, aseguró que al igual que él, 12 personas más que se retiraron de la entidad, esperan por el pago de sus salarios.

Nueve días en huelga de hambre

Debido a la grave situación, Gamboa decidió comenzar una huelga de hambre desde hace nueve días, la cual ya le ha generado algunos problemas de salud.

“Decidí hacer la huelga de hambre frente a la indolencia del centro de salud, la Alcaldía y la Gobernación. Acá no hay recursos y nadie responde. Ya he perdido 6 kilos, el médico me tiene con líquidos, me da dolor de cabeza y tengo la tensión alterada. Hay noches en las que el frío es insoportable, alcanza hasta los 3 grados centígrados”, narró el hombre.

Según contó, esta es la segunda vez que recurre a la huelga de hambre como forma de manifestación para exigir sus pagos.

“De 2014 me deben nueve meses y de 2015 siete meses. Hace dos años hice lo mismo, me encadené desde el 28 de febrero y en el Hospital dijeron que me iban a pagar si levantaba la huelga. Me fui a los dos días pero sigo esperando mi pago”, dijo Gamboa.

La falta del pago de los salarios obedecería a una crisis que afronta el Hospital desde 2003.

Denuncia falta de medicamentos y pagos

La deuda del ESE Centro de Salud Nuestra Señora del Carmen, de Vetas, Santander, no es solo con Bernardo Davián Gamboa.

Otros empleados del centro médico le relataron a Vanguardia que la crisis es tan grave que no cuentan con medicamentos, suministros, implementos y que a los empleados se les deben meses de sueldo.