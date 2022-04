Al respecto, el alcalde de Lebrija, Luis Carlos Ayala, manifestó que “dentro de la estrategia VEA, Vías, Educación y Agua quiero agradecer a la delegada del Alto Comisionado de Paz, al equipo de trabajo Unidos Por Lebrija porque estamos haciendo un acto e el que entregamos 57 bicicletas para los estudiantes rurales del municipio”.

Ayala Rueda indicó que “esta entrega fue posible gracias a la gestión que adelantamos ante el Alto Comisionado de Paz por medio del programa Mi bici PAZo a PAZo. Estamos apoyando el tema de educación que es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos”.

El mandatario local explicó que “estas bicicletas servirán como medio transporte para nuestros niños que viven en la zona rural y estudian en el casco urbano, que además servirán como una herramienta para incentivar el deporte”.

Por su parte, Jhon Garavito, estudiante del colegio Colmercedes de Lebrija y beneficiario de la entrega dijo que “de la finca en la que vivo me venía a pie y me demoraba como media hora y ahora con este transporte me queda más fácil y es más bacano”.

Este estudiante, que está cursando octavo grado y reside en la vereda San Nicolás Bajo, recibió una bicicleta especializada para terreno rural y kit de protección para sus recorridos.