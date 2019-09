“Salimos a las 5:30 a.m. en motocicleta y arribamos al lugar a las 7:00 a.m. Acompañamos al equipo de Bomberos de Bucaramanga, Aratoca y El Playón mientras trabajaban para controlar las llamas”, relató Marco Valencia, reportero gráfico.

Luego de cinco días de incendio, las autoridades aún no tienen un balance exacto del número de hectáreas que se han consumido por las llamas, pero los bomberos aseguran que la cifra asciende a 130 o incluso más.

“Lo más difícil de la situación es el terreno que es sumamente empinado. Debido a que es una zona boscosa, la subida era compleja y tocaba ayudarse de la fuerza de la manguera para no caer al piso. Al llegar al ‘corazón’ del incendio, el calor se hace insoportable y los fuertes vientos hacen que el humo y las llamas cambien de dirección constantemente”, agregó.

El helicóptero de la Fuerza Aérea, con sistema Bambi Bucket, y que permite la recolección de 25 mil litros de agua para ser descargada en las zonas de mayor combustión, fue captado por el lente del profesional.

“Lo que más me impresionó fue la tenacidad de los bomberos, que pese al peligro, no pararon las labores para apagar las llamas. Son hombres admirables que además, animaban a la comunidad a no desfallecer”, dijo Valencia Pérez.

Las máquinas convencionales de los bomberos también ayudan con descargas entre 700 y 800 litros de agua que es transportada desde el río hasta la ‘cabeza’ del incendio.

Luego de una ardua jornada de más de ocho horas de trabajo en el lugar del incendio, el reportero gráfico, en compañía de la periodista Elizabeth Díaz, regresó a esta casa editorial para finalizar el trabajo de reportería.

Hasta este miércoles, y gracias a la ayuda del helicóptero de la Fuerza Aérea, con sistema Bambi Bucket, el incendio ha sido controlado en un 60%.