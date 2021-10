Sandy Katherine Pinto es una joven santandereana con discapacidad auditiva y de lenguaje que encontró en la estética y la belleza su proyecto de vida.

Pinto Aguilar realiza trabajos de manicura, peinados, cortes y otros servicios que tienen que ver con la belleza.

Está mujer confiesa que "por mi discapacidad me he enfrentado al rechazo de la gente, algunos me han ofendido".

Sin embargo, esta santandereana fundó su propia empresa de belleza en la que, como ella afirma, "el proyecto aprovechará un momento en el mercado en el cual la población objetivo invierte en el cuidado personal y la apariencia física".

Sandy Katherine confiesa que aunque no contaba con todo lo necesario para desarrollar su profesión, "me inspira cumplir mis sueños, mis metas y ayudar a mi mamá".

En días pasados, a través de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Santander, esta mujer recibió apoyo con implementos e insumos para el ejercicio de la estética.

Al respecto, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, resaltó que "la joven Sandy nos demuestra que no existe ningún obstáculo para cumplir los sueños. Seguimos trabajando por beneficiar a la población con enfoque diferencial".

Por su parte, Sindy Katherine Pinto, expresó que "esto me beneficia para que cada día mi servicio sea mejor y así generar mi sustento diario, como el arriendo, la comida y otras cosas".

Esta santandereana valiente aseguró que "es un apoyo enorme, gracias señor Gobernador por su ayuda".