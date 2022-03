Las sirenas y cornetas retumbaron en las instalaciones de la sede en Barrancabermeja de la empresa de telefonía Tigo; no se trataba de una emergencia como creyeron algunos curiosos que transitaban en la zona; era una protesta pacífica que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios adelantó para exigir el restablecimiento del servicio en las líneas fijas de emergencia.

“Nosotros no tenemos ninguna línea telefónica fija en funcionamiento ni siquiera la de la parte administrativa, ahí está la línea nacional gratuita que es la 119 y la línea fija de nosotros que tiene más de 15 años al servicio de la comunidad”, explicó el Capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja.

El daño se registró desde el cinco de marzo y a hoy, no ha habido una respuesta eficiente por parte de la empresa, “las líneas quedaron sin tono; desde el nueve hicimos el requerimiento a la empresa y tenemos el radicado, pero a hoy, lastimosamente después de tantos días no nos han dado la solución”, dijo el Capitán.

Con la situación “se regó el agua del vaso”, por tal motivo, buscando llamar la atención, la entidad adelantó una protesta de manera pacífica, “por eso nos fuimos con nuestros vehículos, con nuestras sirenas y cornetas pare decirles que así como la comunidad necesita esas sirenas y cornetas para salvar vidas, es el momento que la empresa de telefonía nos instale el tono en nuestras líneas de emergencia”, dijo Díaz.

“Son líneas que salvan vidas”

La dificultad imposibilita la comunicación entre la comunidad y el organismo que atiende emergencias y presta el servicio de ambulancias en casos de accidentes de tránsito, el bombero voluntario Ademir Luna, cuenta que hay molestias por parte de la comunidad.

“Estos días hemos llegado tarde a atender emergencias, yo he recibido llamadas a mi número personal en el que la gente me pide que le ayude con el servicio porque siempre intenta comunicarse con los Bomberos y dicen que no se pueden comunicar porque la línea está fuera de servicio”, comentó.

Según el capitán Alexander Díaz, la única respuesta que han obtenido por parte de la empresa es que el daño obedece al robo de cable, “nosotros hemos dicho respetuosamente que eso no es un inconveniente nuestro, que eso hace parte de la empresa responsable y ellos deben ser quienes pongan las denuncias informando el hurto del cable, como ellos manifiestan, para que la autoridad competente tome carta en el asunto”, dijo.

Así mismo el funcionario responsabilizó a la empresa de telefonía de las dificultades que se generan en la atención de emergencias, ante este inconveniente, “queremos responsabilizar a la empresa Tigo si llega a suceder algo y que la comunidad no tenga contacto con el Cuerpo de Bomberos”, y a su vez fue enfático al decir, que éstas son “líneas que salvan vidas en el distrito de Barrancabermeja y les exigimos que nos restablezcan el servicio”.