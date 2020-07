Más de 6.000 campesinos en Santander están a la espera de la reactivación de sus clases

Ella pide que se le dé la oportunidad a la educación rural, “pues el trabajo que hacen estas instituciones no solo es básico, sino que ayudamos a tecnificar sus fincas para la parte de proyectos productivos. Les damos también las herramientas en la parte de transformación de los productos con énfasis agroindustrial, para que ellos mejoren la calidad de vida”.

“Nosotros entregamos unos módulos pagados por la Gobernación, los beneficiarios no tienen que cancelar nada, ni matrícula, ni material. Ellos lo desarrollan en sus casas con las tutorías, que son 16 horas presenciales. Es un trabajo necesario para la comunidad”, asegura Martínez.

Como ellos son miles los estudiantes que están a la espera de la reactivación del contrato que fue suspendido el pasado diciembre. “Lo más importante es que los estudiantes puedan lograr graduarse, y continuar sus estudios en el Sena o en educación superior en cada una de sus regiones. Pero no van a poder hacerlo porque se les cerró esta posibilidad”, resalta Martínez.

Además dice que la decisión de no volver a renovar el contrato, no solo perjudica a los estudiantes sino a 150 familias que se quedaron sin trabajo. “A muchos no nos llega ningún ingreso y muchas de ellas sólo subsisten a través de este salario. Convirtiéndose en una cadena de bastante impacto”.