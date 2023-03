Lea también: El temblor de este viernes está entre los últimos cinco más fuertes ocurridos en Santander

Rodríguez-Portillo recordó que, en Colombia, la gente del común y los medios de comunicación usan los términos magnitud e intensidad, pero son conceptos totalmente diferentes.

“La magnitud de un terremoto es una medida que nos da una idea de la energía que liberó ese terremoto, pero la intensidad es una medida que nos dice la capacidad de destrucción que puede tener ese terremoto”.

El geólogo precisó que la magnitud se mide en escala de Richter, mientras que la intensidad se cuantifica con base en la escala sismológica de Mercalli, cuyos grados pueden ir de I a XII, grados que se diferencian entre lo más débil a lo más catastrófico.

Rodríguez-Portillo añadió: “¿Qué es más importante, predecir un terremoto o prepararnos para los potenciales daños que pueda tener un territorio?, predecir un terremoto, no creo que ayude mucho porque si yo digo que en Bucaramanga habrá un terremoto de 7 grados en 24 horas cundirá el desespero, pero no, es algo que me gustaría transmitir a la sociedad”.

Para el experto, es más importante que se invite a preparar los territorios, estar preparados en términos de infraestructura, en términos de pedagogía social, que Colombia esté preparada para atender un evento como estos.