La alcaldes de Onzaga, Johanna Grimaldos Barón, confirmó que por el momento han resultado positivas siete de las pruebas realizadas a adultos mayores que permanecen en el Hogar de Bienestar y Centro Vida Luis Roncancio. Además, dos de las personas que trabajan en el área administrativa del asilo también fueron diagnosticadas con COVID-19.

Aunque los pacientes, que tienen entre 60 y 100 años de edad, han tenido síntomas como tos y algo de fiebre, la mandataria dio un parte de tranquilidad al asegurar que ninguno de los afectados ha sufrido complicaciones gra-ves en su estado de salud. "Gracias a Dios está controlada la situación y están muy bien".

Lea también: Asignan 2.079 vacunas contra el COVID-19 para que sean distribuidas en Bucaramanga.

Se está a la espera de los resultados de las pruebas aplicadas el pasado jueves a los otros 20 abuelitos que son atendidos en este hogar. Por el momento no se ha determinado cómo llego el virus a este lugar.

Según el balance entregado por la Alcaldesa, el coronavirus ha cobrado la vida de tres personas en este munici-pio. Desde que empezó la pandemia, se han reportado 47 casos de COVID-19, de los cuales solo están activos los nueve identificados en el asilo.

Lea también: San Gil y Socorro a la espera de vacunas contra el COVID-19.

Grimaldo Barón expresó que hasta ahora no se les ha notificado la fecha en que llegarán a Onzaga las vacunas contra el coronavirus. "Tenemos ya la población priorizada y todo la logística del plan de vacunación lista, pero no nos han definido cuándo recibiremos las vacunas. Las tendríamos que recoger en el centro de acopio provin-cial y aplicarlas lo antes posibles en menos de cinco días, porque no contamos con equipos de refrigeración para guardarlas más tiempo. El Hospital San Vicente de Paul es el encargado de ejecutar la vacunación con acompañamiento de la Secretaría de Salud municipal".

Para la primera fase de vacunación, que incluye al personal de salud y adultos mayores de 80 años, en Onzaga se requieren dosis para cerca de 300 personas.