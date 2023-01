Sara Sofía le pone megáfono a su lucha ambiental

Con megáfono en mano, Sara Sofía Díaz León levanta su voz por el planeta. Con elocuencia, esta niña de 7 años se dirige a los bañistas para que esta vez no dejen el río lleno de desechos.

“Hoy vengo por acá, montándoles ‘pereque’. Les pido por favor, que así como estamos disfrutando de uno de los tesoros del Carmen de Chucurí, no dejemos nada botado, ni siquiera el palillito de la colombina”. Así empezó su discurso, que logró atraer a todos los que compartían en el río Opón.

Con asombro, la multitud observó a Sara Sofía, quien se presentó como la ambientalista más pequeña de Colombia, y eso es totalmente cierto. De la corta edad que tiene, lleva cuatro años preocupándose por cuidar el medio ambiente.

“La primera vez que me interesé en proteger los ríos fue cuando mi papá me llevó a río Frío, en Floridablanca, y me pude dar cuenta de lo hermoso que era ese sitio”, contó la pequeña.

Aunque sus padres son de San Vicente de Chucurí, ella es totalmente florideña, y en este municipio ha conseguido liderar campañas para reciclar y eliminar el uso único de la bolsa de plástico.

Carlos Díaz, su padre, contó que Sara Sofía siempre se ha interesado por estos asuntos. En su tiempo libre lee los libros sobre la lucha ambiental. Uno de ellos es el de Francisco Javier Vera Manzanares, el niño ambientalista colombiano que a sus 13 años ya es asesor de la ONU.

“Esos son sus modelos a seguir, porque ella quiere llevar ese mensaje a todos los rincones de Colombia y del mundo”, agregó Díaz.

¿Cómo convertirse en

guardiana del planeta?

El sueño de ser un superhéroe cualquier niño lo puede tener. Sin embargo, Sara Sofía está totalmente convencida que sus acciones podrán cambiar el rumbo del planeta. Como la motivación por sí sola no sirve, esta lideresa ambiental se dedica diariamente a aprender sobre los problemas que atañen a nuestra sociedad en materia ambiental.

“Sara todo el tiempo está dedicada a su labor. Consume documentales casi todos los días, y está informada de los sucesos que ocurren en el planeta”, agregó su padre.

Por lo que el día a día de esta pequeña no es el mismo que el de un niño de su edad. Sus metas la han impulsado a tener un ritmo de vida disciplinado.

Sin embargo, ella se divierte en su tarea. Le gusta aprender datos y cifras exactas sobre el daño que los seres humanos le han causado a los océanos, y los menciona con fluidez, en sus discursos.

“Hay 5 trillones de partes plásticas flotando en el océano. Las personas no saben que el 70 % de oxígeno que respiramos lo obtenemos de los mares”, dice con convicción.

Ella ya tiene un amplio recorrido en su vocación como lideresa. Ha dirigido alrededor de cinco campañas, en diferentes lugares del municipio.

Empezando por el colegio José Elías Puyana sede C, institución en la que estudia. Desde las aulas de clase ella ha motivado a sus compañeros a reciclar. Bajo el lema de “unidos y actuando, la crisis climática vamos mitigando”, esta pequeña ha promovido los buenos hábitos al interior de los colegios. Para que estas enseñanzas se transfieran a los padres y a los mayores.

“Lo que yo quiero es que los adultos cambien su manera de actuar, porque en frente de nuestras narices nos están robando nuestro futuro”, argumenta esta pequeña.

‘Sarita’ también ha llegado a las plazas de mercado de algunos barrios populares de Floridablanca para darles consejos a los adultos sobre cómo ir de compras sin hacer un uso excesivo de las bolsas.

Con su bolso terciado, esta pequeña se va de compras y aprovecha este espacio para convencer a los demás de llevar sus propias bolsas reciclables. Su particular morral fue elaborado con un saco de fique, al que le cabe suficientes artículos.

Sus propósitos

Gracias a la popularidad que alcanzó con su intervención en el río Opón, Sara Sofía quiere continuar su campaña ‘Salvemos al Río’, que tiene como objetivo impactar al menos 50 fuentes hídricas, empezando por las de Santander.

Por otro lado, esta pequeña quiere encarnar las luchas ambientales, que actualmente tienen lugar en Bucaramanga, como la defensa del Páramo de Santurbán.

De hecho, se presentó en La Cumbre Mundial de Páramos, que se realizó el año pasado en Neomundo. En esta reunión, recordó a los asistentes la importancia de cambiar los hábitos de consumo para preservar estos ecosistemas.

“Una de las fortalezas de ‘Sarita’ es que tiene una memoria increíble, además se expresa muy bien, y así su mensaje le llega a todos”, argumentó su padre, Carlos Díaz.

Aprovechando su habilidad para el discurso, esta florideña también alzó su voz en plena realización de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, más conocida como la COP27.

Desde su ciudad, Sara Sofía se grabó manifestando el descontento que siente con la falta de acciones concretas de los gobiernos del mundo.

“Siento tristeza con ustedes, porque, a pesar de que los científicos les están hablando 23 años antes de mi nacimiento sobre la crisis climática y ecológica que enfrenta nuestro planeta, ustedes siguen mostrándose apáticos sobre estos temas”, exclamó en su intervención.

Sin botellas y con cuadernos

Para empezar el año con el pie derecho, esta guardiana del planeta está convocando a las familias santandereanas a una nueva campaña de reciclaje.

El 26 de enero, Sara Sofía y su padre estarán esperando a los voluntarios en el Tanque del agua de La Cumbre para hacer un ‘cambiazo’ de botellas por cuadernos.

De 8:00 de la mañana hasta las a 4:00 de la tarde, los interesados podrán acudir.

La dinámica consiste en entregar 30 botellas de plástico para recibir un cuaderno de 100 hojas, cuadriculado o rayado. “Recuerda que con pequeñas acciones, también podemos mitigar la crisis”, dijo Sara Sofía.