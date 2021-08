El arquitecto Gilberto Camargo Amorocho advierte que estos caminos, por sus especificaciones técnicas, no están hechos para el tránsito de motos, sino de caminantes y caballos. "No están diseñados para soportar presiones de 50 kilogramos por metro cuadrado, porque fueron construidos con técnicas ancestrales".

El problema no es nuevo. En octubre del año pasado a través de Facebook se denunció que motociclistas transitaron entre Jordán Sube y Villanueva. "No le permitimos continuar con su proeza de dañar el camino. Se llamó a la Policía, pero nunca aparecieron", se lee en la publicación hecha por Claudia Elizabeth Avila Cardenas.

Para el caso del camino entre Los Santos y Jordán ya se ubicó una valla que indica las normas que prohíben destruir las barandas de los miradores, recoger frutos sin permiso y romper las mangueras de los acueductos veredales. Se indica los teléfonos de las alcaldías donde se pueden hacer las denuncias.

"Pedimos que se acate la Ordenanza 021 que establece el tipo de uso y que las alcaldías se apropien del cuidado de los caminos".

Lucha por la recuperación





Los caminos que cruzan las montañas de Santander empezaron a ser trazados por los indígenas Guane. Más adelan-te, en la época colonial, algunas de estas rutas fueron modificadas y se construyeron los caminos empedrados para facilitar el paso de las bestias.





En pocas palabras fueron las autopistas de los XVII, XVIII y XIX que permitían comercializar productos como el tabaco, pues conectaban a Santander con el interior del país y el río Magdalena para continuar los viajes hasta la costa Caribe. Incluso existió una ruta para llegar al puerto de Maracaibo, Venezuela.





Tras la llegada de los automotores y las nuevas carreteras, estos caminos pasaron a un segundo plano y quedaron como una muestra viva historia y cultura.





Aunque permanecieron en el olvido, en la región empezaron a surgir grupos de caminantes que han recuperado el valor de esta reliquia. "Hemos encontrado caminos totalmente abandonados, destruidos y sin dolientes desde el punto de vista administrativo. Desde hace más de 30 años empezamos un proceso para cultivar la voluntad política y hemos tenido resultados", comenta Camargo.





El arquitecto comenta que se ha despertado el interés de entidades de la Gobernación y la Asamblea Santander para conservar dicho patrimonio, así como algunas administraciones locales como las alcaldías de Bucaramanga, Los Santos y San Vicente de Chucurí, que han declarado sus caminos como bien de interés cultural.





Entre las metas alcanzadas está la recuperación de unos 50 kilómetros de caminos entre Zapatoca, Guane, Baricha-ra, Cabrera y Villanueva. Recientemente se logró restaurar los 6 kilómetros del emblemático sendero entre Los Santos y Jordán Sube.





"Veníamos de un proceso muy agradable para hacer cumplir el marco jurídico y ahora surge este problema, que se suma a la falta de voluntad de algunas alcaldías que no se preocupan por el mantenimiento de los senderos. Hay to-dos unos saberes de cómo fue la movilidad en Santander, por donde entraron la historia, la libertad, los derechos humanos...".





Según Camargo, pese a la recuperación de la ruta entre Zapatoca a Cabrera entre los años 2011 y 2014, la falta de cuidado es evidente, pues ni siquiera existe señalización. "En algunas partes la maleza se tomó el camino y se es-condió el empedrado. Pese a la inversión que se hizo, las alcaldías no han velado por su cuidado, duró bonito hasta 2016. El último mantenimiento se le hizo en 2019, cuando se realizó el encuentro nacional de caminantes en Zapa-toca. Solo cuando hay eventos le prestan atención y no debería ser así, porque mucha gente no encuentra el camino fácilmente".





Se estima que en Santander existieron unos 790,5 kilómetros de caminos reales, pero esta cifra se habría reducido a unos 500 kilómetros. "Por ejemplo, la situación en Guadalupe es lamentable, su alcalde nada quiere saber de cami-nos. Allá denuncian que están levantando el empedrado e invadiendo el trazado. Actualmente estamos haciendo un inventario de cuál es el estado de los caminos y cuáles han desaparecido".