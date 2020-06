El pasado lunes, el Gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, informó sobre ocho nuevos casos de Covid-19, entre estos, Fabián, de 32 años en el municipio de Barbosa.

Precisamente, a través de un video, el joven manifestó el estigma que significa ser paciente Covid e hizo un llamado a no señalar ni juzgar.

“Buenas noche para todos, no creí tener que hacer un video dando explicaciones de mi vida, pero igual no veo inconveniente. Simplemente veo que hay mucha gente que juzga y critica y de pronto se cree exenta a un caso de estos”.

Agregó además que a pesar de todos los cuidados, no entiende cómo ni dónde pudo adquirir el virus.

“Yo soy un pela’o que me levanto todos los días con mi tapabocas, mi protocolo para ir a mi trabajo a buscar el pan, como lo hacen ustedes, todos los días a buscar el pan para la casa.

“No sé de qué manera, en qué momento contraje Covid, no tengo idea, pero lo contraje, estoy tranquilo, ya estoy en mi casa recuperándome, soy un pela’o joven sin problemas de salud, me mandaron a descansar 14 días más, sé que pronto estaré bien”.

Tras recibir atención médica, se encuentra recuperándose en su casa, aislado en una habitación con el fin de no contagiar a sus allegados.

Le parece incómodo e injusto que mucha gente lo esté señalando, según manifiesta en el video: “mucha gente tratando de señalar como si yo hubiera buscado el virus por algún lado (...) yo no he ido a China, ni siquiera he salido de Barbosa, aquí lo preocupante realmente es cómo adquirí el virus, el virus ya está en Barbosa, quizá hay gente asintomática, yo lo contraje en alguna parte del municipio, me parece que las personas en vez de estar señalando con el dedo, deberían lavárselo porque de pronto ya lo tienen infectado”.

Por ahora, espera recuperarse pronto para retomar su vida y volver a trabajar, “hay gente que quiere dañar mi nombre, pero si hoy debo cerrar mi negocio uno o dos meses, no hay problema, luego me levanto y vuelvo a trabajar nuevamente (...) Soy un pela’o fuerte y sano y ya me siento con fuerza y valor para salir adelante.

“También hay mucha gente que está conmigo apoyándome, dándome mensajes, esa gente se valora”.

Este lunes la Administración Departamental anunció, además de una mujer fallecida, que se detectó el virus en siete pacientes más.

‪Cuatro de estos casos se encuentran en Barrancabermeja. Se trata una mujer de 32 años y tres hombres de 40, 48 y 56 años.‬

Además, un hombre de 32 años fue diagnosticado en Barbosa, un joven de 18 años en Girón y otro ciudadano de 46 años en Guapotá.

‪Todas estas personas registran síntomas leves y en están aislados en casa.‬

De esta forma, de los 77 casos reportados en Santander, 40 están recuperados, cuatro fallecidos y 33 activos.

‪Las personas con el virus activo se encuentran en Barbosa (1), Barrancaberneja (17), Bucaramanga (6), El Socorro (3), Girón (5) y Guapotá (1). ‬