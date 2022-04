$!Video: Tráfico de niños en Santander: La lucha de una madre por salvar a su hijo de la guerrilla

Es la medianoche del quinto día de encierro. Aquí el miedo nunca miente. Ella no puede olvidar este amanecer de poco viento en Barrancabermeja. Las calles están solas esta madrugada en el barrio Chicó, ubicado al nororiente del Puerto Petrolero. Uno que otro gato deambula a su suerte en esas horas desoladas de abril. Las farolas de la calle no alumbran. Unos cuantos bombillos de las puertas de las casas lanzan un pequeño haz de luz, devorado al instante por las sombras adormecidas de este popular barrio.

Desde la distancia Luz Dary examina a su muchacho con una mirada de pesadumbre. Tiene una camisa roja, que le queda un poco grande. Desde la entrada de su casa ve cómo le ordenan al niño que se suba a una camioneta, donde están otras personas. No puede identificarlos desde el lugar en que debe permanecer sin moverse, por orden de la guerrilla. Sus hermanitas atrás no compreden qué ocurre cuando el camión se aleja por los recovecos del barrio.

Un fusil al fondo del río Magdalena

- No mami, ellos dicen que me recogen, que el partido es en la tarde...

- No papi, usted no se meta en eso. Nosotros no tenemos plata para poner el transporte y esas cosas.

Sin saberlo. Justo en ese momento. Luz Dary está a pocos metros de su hijo. Separados por un muro de ladrillos. Luz Dary no tiene ni idea que el niño que permane inconsciente, entre botellas de aguardiente vacías, es su hijo. La mujer tampoco tiene por qué saber que él no era el único en esa habitación borracho a la fuerza.

- No, por aquí no he visto a nadie.

La joven decide llamar por teléfono (fijo) a su mamá. Le cuenta que su hermano, sin permiso, salió de la casa y se fue con un extraño dizque a jugar fútbol. Le narra que, según su vecina, esa persona tiene malas intenciones y no tiene ningún equipo de fútbol. Luz Dary sale rápido de su taller y busca a la vecina, que no parece dispuesta a dar muchas explicaciones sobre las circunstancias en que conoce a ‘Jairo El Lobo’. Lo único que le recomienda es que lo busque por los lados de la cancha de fútbol del barrio.

Ese tipo es un reclutador de la guerrilla. Yo lo he visto a esta hora en la cancha del Chicó

- No me mire.

Sabiendo que no puede volver donde está ‘Jairo El Lobo’, pero decidida a no rendirse para encontrar a su hijo, sale en búsqueda de su vecina. La mujer le recomienda recorrer los barrios Las Granjas y Primero de Mayo, donde tiene presencia de gente del Eln. Camina y pregunta por toda la zona, sin suerte o razón de Jhonatan. Los días siguientes son desordenados, entre el llanto y la rabia. Llega el domingo, casi se cumplía una semana de la desaparición del niño. La familia acude a misa de mediodía, buscando en las oraciones una ayuda para encontrar al muchacho. De regreso a la casa, ‘Jairo El Lobo’ la llama emitiendo un silbido, como quien llama a un perro a comer. Ella lo mira y le indica que se acerque, pero solo ella.

- ¡Vieja hijueputaaa! Cuidado llego a saber que usted dice que le recluté a su hijo. Usted no me ha visto. Usted llega a decir que fui yo, y la mato...

Él le mandó una razón. Le manda decir que no lo busque. Ah, y cuidadito llego a saber que usted me está metiendo en problemas. Cuidado me entero que usted fue a la Fiscalía o la Policía. Ya sabe lo que le va a pasar donde sepa que usted me mete en problemas...

“Usted escoge, hacemos lo que usted diga”

- Papi, yo pago lo que sea, con tal que no se me lo lleven. – Luego abrazó al niño con tal fuerza que pensó detener el tiempo, para que ese momento nunca terminara.

- No mamita. Estamos en peligro. Hasta que no venga el propio jefe, no nos van a dejar en paz. Me van a pedir cuentas, porque yo boté el fusil.

- Usted de aquí no se puede mover hasta que nosotros no vengamos a buscarlo. ¿Entendido?

A los tres días, llegan unos hombres. Le entregan a Jhonatan a la madre con la seria advertencia que él no puede salir para nada de ese lugar hasta tanto ellos no regresen.

Llegó la hora de irse. ¿Usted se va con nosotros o se mueren todos? Usted escoge. Lo que usted diga, nosotros hacemos.

-Mami, me toca irme, o si no los matan.- Al tiempo que era conducido a la calle para que suba al camión.

Él me cuidó

A finales de octubre, Luz Dary recibió una llamada. Le dijeron que su hijo la iba a llamar y le dieron la dirección de una casa.

Resulta que el lugar es una tienda del barrio. Ella acude con sus dos nietos pequeños y un niño que adoptó. Al llegar se sienta en el fondo del local. El tendero la saluda y le pregunta qué se le ofrece.

- Es que me dijeron que debía venir a esperar una llamada que me hará mi hijo.

- Aquí no ha llamado nadie. Raro. Yo no sé nada de eso. Si quiere, quédese un rato.

El tendero, un buen hombre del barrio, pero que conoce las fuerzas que gobiernan estos sectores, se percata que una motocicleta, con dos personas a bordo, pasan extrañamente por el local mirando al interior.

- Mire, mejor váyase. Esto está muy raro. Parece que le van a poner una trampa a usted...

- ¿Por qué?

- Mire esos tipos, ya han pasado tres veces mirando para acá.

- ¿Qué hago?

- Espere le llamo un taxi...

Luz Dary sale de la tienda con la cabeza agachada y le pide al taxista que se mueva lo más rápido que pueda. Llega a la casa y le cuenta a su esposo. Vuelve el miedo y la incertidumbre. Justo tres semanas después entra una llamada a la casa. Pasaban las diez de la mañana cuando ella contesta.

- Aló, buenos días, a la orden.

- ¿Con quién hablo?

- Habla con Luz Dary Camargo.

- ¿Cómo hijueputas? ¿A usted no la mataron?

- Con quién hablo.

- Habla con el comandante de su hijo.

- Señor, ¿qué es lo que pasa?

- A su hijo le dijeron que usted estaba muerta. Él se pegó dos tiros y lo tenemos grave. – Justo en ese momento Luz Dary sufre un ataque de pánico, que obliga al esposo a continuar la llamada telefónica.

- ¿Aló?

- Cuando su hijo esté bien, nos comunicamos. – Luego se cuelga la llamada.

Luz Dary decide ese mismo día recorrer las clínicas, puestos de salud y el hospital de Barrancabermeja. Espera tener noticias de Jhonatan, pero nadie da respuestas. Solo tres meses después recibe un nuevo mensaje. Debe estar a cierta hora, de un día particular en el Telecom del centro de Barrancabermeja. Con miedo, pero decidida a saber de su hijo llega a la cita. La operadora le dice que pase a una cabina, donde puntualmente recibe la llamada.

- Aló, ¿mamá?

- ¡Dios mío! Hijo, ¿dónde está? Papito véngase para la casa. Dígame, qué tengo qué hacer para sacarlo de allá.

- Mamita, ya no puedo. La llamo para decirle que ya estoy bien. No me pasó nada.

- Mijo, dígame la verdad, porque hicieron eso. ¿Está bien? ¿Qué fue lo que le pasó?

- Mamita, no sé quién le puso una trampa a usted. Pero de por Dios, no me busque más. No vaya a la Policía. Yo no quiero que me la maten a usted o mis hermanas...

- Ya, ¡cuelgue! - Se escuchó la voz de un tercero y la comunicación se interrumpió. Fue la última vez, en los últimos 22 años, que luz escuchó la voz de su hijo.

Tres años después, como si el destino jugara a una ruleta rusa, Luz Dary recibe una llamada. Un hombre se presenta como un empresario. Dice que fue víctima del secuestro masivo en la iglesia La María, en el barrio Ciudad Jardín de Cali por parte del Eln el 30 de mayo de 1999. Narra que estuvo nueve meses privado de la libertad hasta que pagaron por su rescate.

- Su hijo me cuidó. Su hijo es un niño, que no tiene maldad. Él me trató muy bien. Él me pidió que la llamara...

De la suerte de ‘Jairo El Lobo’ o ‘Cara de caballo’ se sabe que murió en Girón, huyendo de los paramilitares que lanzaron una retoma de Barrancabermeja a finales de 1999. A este sujeto se le señala, que entre 1991 y 1999, pudo reclutar más de un centenar de niños para el Eln y las Farc.

- Por cada uno le pagaban, serían unos $500 mil en moneda actual. Ese tipo era un hijueputa... –dice un hombre que presenció este tráfico de menores para los grupos guerrilleros en Santander.

Luz Dary Camargo Montealegre tiene en la actualidad 59 años y sigue buscando a su hijo. Ella tiene la esperanza que está vivo. No quiere pensar lo contrario. Aunque esa idea la desgarra con sus arañazos pesimistas todas las noches de fatiga. Como madre no piensa otra cosa distinta a que su muchacho cruce por esa puerta. Una y otra vez sueña con su voz, diciéndole entre lágrimas:

- Mamá, regresé...