El pasado puente festivo del 19 agosto, en la vereda Blanquisal de Piedecuesta, unos vecinos alertaron a la señora Daniela Muñoz, defensora de animales, sobre un señor que estaría lastimando a su mascota propinándole fuertes golpes. Este caso dejó un perro muerto por envenenamiento.

“Fui hasta donde me dijeron que estaba el perrito tirado, pero lo más cruel es el que el señor tenía la intención de matarlo porque no solo lo golpeó sino que lo envenenó. Yo lo encontré aún con vida, delirando, y me lo llevé para una tienda a tratar de atenderlo, pero no aguantó”, relató la señora Daniela.

Ante el cruel hecho, Daniela decidió llamar a la Policía de Bucaramanga para denunciar el maltrato por parte de su vecino. “Cuando vino la policía a hablar con el señor, él negó rotundamente haberlo hecho, pero todos los vecinos afirmaron que sí había sido él”, comentó la señora.

Esta señora de 53 años es conocida entre sus familiares y vecinos como una líder de los derechos de los animales. En su casa ha albergado y cuidado de muchos que se ha encontrado en situación de abandono y maltratados.

“Yo vivo por aquí, por los animales. Aunque trabajo en Bucaramanga y podría estar radicada allá, prefiero estar aquí para cuidar de ellos, aunque esté sola, tengo su compañía”, expresó.

Daniela comentó que para confirmar que el señor sí maltrató al perrito y se le interponga la sanción correspondiente, las autoridades necesitan presentar más evidencias al juez, “antes de enterrarlo, le mandamos a hacer una necropsia para determinar que sustancia le provocó la muerte al perrito y que otras lesiones sufrió”.

Para reunir los gastos, Muñoz está realizando rifas con el fin de reunir el dinero que deben pagar en el laboratorio para que les entreguen los resultados. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al número 3195538835.

Lea también: Buscan recursos para salvar a un gatico hallado con un fémur partido en Bucaramanga

Gatico fue golpeado en Girón

Otro caso se dio en el municipio de Girón. Un gato fue encontrado gravemente herido en la calle por rescatistas, quienes lo llevaron a la Fundación Damas Colombia que ayuda a perros y gatos abandonados en el área metropolitana de Bucaramanga.

“Por las heridas que presentaba, se sospechaba que el animal hubiese sido violado, pero tras realizarle los exámenes de valoración, el veterinario determinó afortunadamente que no sin embargo, si presenta unas laceraciones en la boca, se encuentra bastante raspado a causa de los golpes que ha recibido”, comentó Héctor Rodríguez, director de la Fundación.

Agregó que falta por realizarle unos exámenes de sida felino y necesitan recursos para brindarle al animal la atención que necesita para recuperarse completamente. Si desea ayudar a “michi” como fue llamado el pequeño gatico, puede contactar a la Fundación por sus redes como @FndDamas.

Habrá protesta

Por la escalada de violencia contra las mascotas, defensores de la vida animal están convocando a animalistas a participar del Plantón Nacional en contra del maltrato de animal que se realizará el domingo 1 de septiembre a las 9:00 de la mañana en el Parque García Rovira.

A su voz de protesta se unirán otras ciudades del país y algunos países. La embajadora en Bucaramanga es Diana Lozano, rescatista y activista del movimiento #PorLaVidaAnimal.

“Esta iniciativa nace a raíz de tantos casos de maltrato reportados este último mes a nivel nacional. Queremos dar a conocer los casos de Santander y tratar de sensibilizar a la población. Estaremos frente a la Alcaldía para solicitar presupuesto y que nos incluyan en el Plan de Desarrollo para todo el tema de la protección animal” explicó Diana Lozano.

“Será una marcha pacífica, iremos con una camisa negra porque estamos de luto ante tanta maldad con estos indefensos, vamos a exigir que las autoridades hagan valer los derechos y la Ley que protege a los animalitos”, agregó.