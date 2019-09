Con dos décadas de trayectoria en cine y televisión, no es la primera vez que Pedro Alonso interpreta un personaje de matices oscuros, pero sí es la primera vez que, con más de 34 millones de espectadores en todo el mundo, logró el reconocimiento de la audiencia latinoamericana que siguió expectante el atraco del siglo en la serie española ‘La Casa de Papel’.

‘Berlín’, un experto ladrón de joyas y el segundo al mando del Profesor, es el personaje que interpreta el actor gallego, un atracador con aires de superioridad moral, misógino y de buen gusto, sobre el que ya surgen teorías acerca de su rol en la cuarta temporada de la serie en español más exitosa de Netflix.

El actor fue uno de los invitados a SmartFilms, el primer festival de cine hecho con celulares en Colombia. En entrevista con Colprensa habló de su proceso creativo y sobre las causas sociales que lo mueven.

-En Colombia ocurre que, en vez de generar rechazo, algunas series sobre narcotráfico logran la admiración de la audiencia hacia esos villanos que lamentablemente no son producto de la ficción. Algo similar ocurre con ‘Berlín’, a quien, a pesar de ser un delincuente narcisista y misógino, le dicen en la calle “quiero ser como tú” ¿Por qué despiertan tanta fascinación en el público ese tipo de villanos?

En nuestra vida tenemos muchos límites, y los villanos normalmente suelen ser un vehículo para todo lo prohibido. Hay una fascinación por aquello que uno no puede tocar. En el caso de ‘Berlín’, eso se mezcla con que el personaje tiene una rara forma de autenticidad. Puede ser completamente amoral y despreciable lo que hace, pero es consecuente y como vivimos en un mundo donde vemos tanta disociación entre lo que la gente dice y lo que la gente hace, ‘Berlín’ es un tipo despreciable, pero muy fiable.

- Cuando se apagan las cámaras ha estado activo en campañas por el medio ambiente, por los océanos. Interpretar a este personaje significó tener una audiencia de millones de personas alrededor del mundo ¿Siente una responsabilidad distinta frente a lo que hace y dice después de tener toda esa atención?

Siento que la visibilidad puede utilizarse de formas muy diferentes, a veces es más fácil dejarse llevar por la frivolidad. Yo llevo años como profesional, sé el valor que tiene tener un foco encima y no me gustaría utilizarlo a la ligera. Tampoco quisiera postularme como una referencia de nada, porque soy un hombre con mucho que aprender y que, por ejemplo, en términos medioambientales, lo he hecho muy mal durante años, pero quiero aprender a hacerlo mejor.

Vivimos en un mundo muy disociado, muy perturbado. Mi mensaje es cómo puedo invitar a otros con lo que a mí me gusta y con mis inquietudes, a que la comunicación no esté tan contaminada, porque no solo estamos contaminando el planeta, sino también nuestra comunicación. Ese es mi intento y una buena forma de aportar un granito de arena es invitando a los demás a reconectarse con la madre tierra.

- Escenarios como SmartFilms permiten que en Colombia se cuenten más historias, sin contar con el presupuesto multimillonario que requieren series como La Casa de Papel ¿Qué mensaje le daría a quienes sueñan con convertirse en guionistas, productores o artistas de cine y televisión?

Invitaría a toda la gente joven a que trabajasen a través de la última conversación que hayan tenido con su mejor amigo, sobre lo que les pasa, sobre esa dificultad que tienen, que tiren mano de eso que les remueve en su vida. No inventen superhéroes, los superhéroes son cada uno de ustedes a la hora de intentar hacerlo de la forma más satisfactoria. Hay que meterse en ese caldo y rebuscar, porque ahí está su propia voz y el sentido de que lo que vayan a crear tenga algo auténtico.