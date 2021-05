El nuevo informe Five Ways to a Better 5G de ConsumerLab, la división de investigación de Ericsson, destaca el impacto que 5G está teniendo en los usuarios de smartphones de todo el mundo, así como sus expectativas para esta tecnología en el futuro. En términos generales, el estudio explora las principales tendencias, así como el uso y la percepción de los consumidores de 5G.

La cobertura en interiores es uno de los puntos que se resaltan, puesto que 1 de cada 5 usuarios de 5G ha reducido el uso de WiFi en sus dispositivos inteligentes e, incluso, 10% dejaron de utilizarlo en interiores debido a las ventajas que ofrece la conectividad móvil 5G.

El reporte destaca que 5G ya está empezando a desencadenar nuevos comportamientos de uso. Además de reducir el uso de WiFi, los primeros usuarios en adoptar 5G dedican, en promedio semanal, 2 horas más a los juegos en la nube y 1 hora más en aplicaciones de realidad aumentada (RA) en comparación con los usuarios de 4G.