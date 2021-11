A los usuarios de Amazon se les informó de los cambios esta semana. Después de realizar compras, recibieron una notificación de la empresa que decía que a partir del 19 de enero de 2022 "ya no aceptaremos tarjetas de crédito Visa emitidas en el Reino Unido". debido a las altas tarifas que se cobran para procesar las transacciones. Las acciones de Visa cayeron un 5,2% a 203,96 dólares a las 9:36 a.m.en Nueva York. Cayeron un 6,6% este año, en comparación con un aumento del 29% en el índice de tecnología de la información S&P 500.

Un portavoz de Amazon dijo que "el costo de aceptar pagos con tarjeta sigue siendo un obstáculo para las empresas que se esfuerzan por ofrecer los mejores precios a los clientes".

Los clientes aún pueden usar tarjetas de débito Visa, así como tarjetas de crédito MasterCard Inc. y American Express Co., así como tarjetas de crédito Visa emitidas fuera del Reino Unido, dijo el minorista a los usuarios, ofreciéndoles veinte libras ($ 27) de descuento en su próxima compra. si establecen una tarjeta de débito o de crédito que no sea Visa como pago predeterminado. En Singapur y Australia, Amazon ya ha impuesto un recargo para quienes usan tarjetas de crédito Visa.

“Estamos muy decepcionados de que Amazon esté amenazando con restringir las opciones de los consumidores en el futuro. Cuando la elección del consumidor es limitada, nadie gana ”, dijo un portavoz de Visa en un correo electrónico. "Tenemos una relación de larga data con Amazon y seguimos trabajando para lograr una solución".

Minoristas, Brexit

Las tarifas de las tarjetas han sido durante mucho tiempo un punto álgido entre los comerciantes, los bancos y las redes de pago como Mastercard y Visa, las más grandes del mundo.

Los minoristas se han quejado durante mucho tiempo de la cantidad que gastan cada año para aceptar pagos electrónicos, una cifra que ha aumentado a más de $ 100 mil millones al año en los EE. UU. A medida que aumentan las tarifas y los consumidores recurren en masa a las tarjetas premium, que tienen tasas de intercambio más altas: tarifas que se cobran cada vez que un consumidor usa una tarjeta.

El problema es cada vez más delicado en el Reino Unido después del Brexit, con Visa y Mastercard siendo objeto de escrutinio por aumentar ciertas tarifas ahora que el Reino Unido está fuera de la Unión Europea. La investigación de esta semana mostró que los costos de las tarjetas de crédito y débito aumentaron en 150 millones de libras al año, y los minoristas europeos y británicos salieron perdiendo.

La salida de Gran Bretaña de la UE eliminó los límites a las transacciones entre el Reino Unido y el Espacio Económico Europeo, lo que permite a las empresas de tarjetas aumentar las tarifas de pago transfronterizas, según la firma asesora de pagos minoristas CMS Payments Intelligence y el Consorcio Minorista Británico.

"Los pagos con tarjeta representaron más de las cuatro quintas partes del gasto minorista del Reino Unido en 2020, y solo dos empresas facilitaron el 98% de estos pagos", dijo Andrew Cregan, asesor de políticas de pagos del Consorcio Minorista Británico, quien pidió el Sistema de Pago del Reino Unido. Regulador para intervenir. "En última instancia, serán los consumidores los que sufrirán precios más altos a menos que estos costos en espiral se puedan controlar".

Diferentes métodos

Amazon ha probado diferentes métodos a lo largo de los años para limitar la cantidad de tarifas que pagaba a los clientes que usaban tarjetas de crédito. En el pasado, ha incentivado a los consumidores a usar tarjetas de débito para agregar efectivo a sus cuentas de Amazon y usarlo para compras en lugar de tarjetas de crédito, y también ha brindado la opción a las personas de vincular sus cuentas corrientes para realizar pagos.

En 2016, Wal-Mart Stores Inc. demandó a la unidad estadounidense de Visa Inc. por el costo de procesar los pagos. En 2018, la cadena de supermercados Kroger Co. dejó de aceptar tarjetas de crédito de Visa en su subsidiaria Foods Co. en California. Amplió la prohibición cuando dejó de aceptar las tarjetas de la red en Smith's, otra unidad, antes de que las dos partes alcanzaran una tregua en octubre de 2019.

En el Reino Unido, J Sainsbury Plc, Asda y Wm Morrison Supermarkets Plc ganaron una batalla judicial clave en la Corte Suprema del Reino Unido que podría obtener miles de millones de libras en pagos para ellos.

En los EE. UU., Visa y Mastercard pospusieron los planes para aumentar las tarifas que pagan los comerciantes estadounidenses cuando los consumidores usan tarjetas de crédito en línea, retrasando los cambios, originalmente programados para entrar en vigencia en abril de 2020, hasta abril de 2022 debido a la pandemia.

Los cambios de Visa habrían visto subir o bajar las tasas según el comerciante y la forma en que un consumidor paga sus compras, según un documento que Visa envió a los bancos en 2020 que describe los cambios, informó Bloomberg.

Lo que dice Bloomberg IntelligenceVisa puede capear esto. Solo es significativo si la restricción se extiende a otros minoristas y a Amazon EE. UU., Lo que se vuelve menos probable a medida que el gasto en tarjetas de crédito sigue repuntando y opciones como comprar ahora, pagar después se agregan a las tarjetas el próximo año. Amazon tiene una participación del 25% en el Reino Unido. El mercado de comercio electrónico, según Euromonitor, representa $ 29 mil millones en volumen, o el 0,26% del total de Visa.

El documento establece tarifas más altas para las transacciones en sitios de comercio electrónico, mientras que los minoristas en ciertas categorías de servicios, como bienes raíces y educación, vieron disminuir las tarifas. El retraso se produjo después de que los minoristas presionaron para evitar un aumento en los costos de aceptar tarjetas en un momento en que los consumidores dependen especialmente de las compras en línea.