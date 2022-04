Aplique estos consejos para que su marca incursione en el metaverso

Cada vez más se habla del metaverso y de las acciones que grandes marcas, artistas e industrias están haciendo en los escenarios virtuales para ser visibles ante las nuevas generaciones pues saben que en los próximos años sus futuros compradores no estarán en los medios tradicionales, ni en los digitales actuales.

“El metaverso será una red de ambientes virtuales interconectados donde las personas, a través de avatars, podrán interactuar entre sí y con diversos objetos digitales que probablemente reemplazará el internet”, indica Jorge Meza, experto en esports y gaming.

Si bien todavía no existe el metaverso, actualmente hay espacios virtuales que corresponden a videojuegos inmersivos como Roblox, Second Life y The Sandbox que para algunos es el inicio de este y donde muchas personas y marcas están invirtiendo. El terreno más económico en estas webs cuesta 11,920 dólares aproximadamente.

Bajo este contexto, Jorge Meza y Andrea Liévano, autores del e-book “Relaciones Públicas en el Metaverso” y expertos de PR para todos, plataforma que democratiza las relaciones públicas en iberoamérica, brindan los siguientes consejos para que todo tipo de compañías incursionen en este mundo: