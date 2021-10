Apple reducirá la producción del iPhone 13

El gigante estadounidense tenía previsto inicialmente producir 90 millones de unidades de iPhone 13, pero, según Bloomberg, esta cifra bajó a 80 millones.

¿Por qué la decisión? Los proveedores de componentes para procesadores de Apple, Texas Instruments Inc y Broadcomm Inc, no han podido proporcionar los suministros suficientes, informó el mismo medio.

Hay que recordar que Texas Instruments Inc es proveedor de pantallas OLED y Broadcomm Inc le suministra a la compañía tecnológica los componentes inalámbricos de conectividad a la red. La empresa, además, enfrenta escasez de componentes de otros proveedores.

Estos problemas de suministro se enmarcan dentro de la escasez global que afecta a la industria de los semiconductores, los cuales son utilizados para la fabricación de procesadores y que afecta a marcas y dispositivos electrónicos de todo el mundo desde mediados del año pasado.

Lea también: Colombia es el cuarto país con más número de talentos digitales en Latam según estudio de PageGroup

Nueva familia de iPhone

Sobre estos recientes teléfonos de Apple hay cuatro versiones: iPhone 13 mini, el iPhone 13, el iPhone 13 Pro y el 13 Pro Max, todos con un sistema de cámaras mejorado para capturas y video.

Las pulgadas de la pantalla de la versión estándar es 6,1” y su precio es 799 dólares; la del mini es de 5,4 pulgadas por 699 dólares, y las Pro y Pro Max, de 6,1 y 6,7 pulgadas y precios a partir de los 999 y 1.099 dólares, respectivamente.

Otro dato, los cuatro modelos tienen un chip A15 Bionic de fabricación propia que permitirá que la batería tenga más larga duración. La ubicación de la cámara trasera también cambió en comparación con la versión anterior: el módulo de la anterior estaba alineado de forma vertical, en el iPhone 13 las cámaras están distribuidas en diagonal.