Los residuos electrónicos son considerados de los mayores causantes de contaminación ambiental en el mundo. Solo durante el 2020 en Colombia, la generación de residuos electrónicos, también conocidos como e-waste, alcanzó las 326 mil toneladas métricas.

Bajo este contexto, Intel en alianza con la Corporación EcoCómputo, creó ‘Gaming Ex Change’, una iniciativa que está vigente en Bucaramanga y 28 ciudades más.

Es una campaña enfocada en incentivar a los colombianos a reciclar sus dispositivos antiguos como consolas de videojuegos y computadores tanto portátiles como de escritorio, de cualquier marca y en cualquier estado, a cambio de un bono de descuento por un valor de $500.000 para adquirir un nuevo computador.

¿Cómo funciona ‘Gaming Ex Change’?

Hasta el 31 de julio, los usuarios podrán entregar sus equipos antiguos como consolas de videojuegos o computadores de escritorio y portátiles.

Podrán hacerlo llamando a la línea 01 8000 196062 o entregándolo en los puntos de RedServi autorizados. En Bucaramanga se han habilitado dos: en el Club Unión (calle 49 # 32-20), y en el Kilómetro 2, vía Palenque - Café Madrid.

No es necesario entregar accesorios como cargadores, audífonos y cualquier tipo de cables.

“En Intel nos esforzamos por crear un futuro más responsable, inclusivo y sostenible, no solo en la fabricación de nuestros productos y la distribución al consumidor sino también por medio de la colaboración en el manejo responsable de los residuos electrónicos. Esta vez decidimos amplificar este propósito en Colombia a través de Gaming Ex Change by Intel y de esta manera abordar los distintos desafíos globales”.

Para conocer más de la actividad los consumidores podrán visitar la página: https://intel.la/exchange.