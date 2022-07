Se estrenarán cortometrajes en Blockman Go, la plataforma minijuegos de Garena

¿Cómo funciona ‘Gaming Ex Change’?

Bajo este contexto, Intel en alianza con la Corporación EcoCómputo, creó ‘Gaming Ex Change’, una iniciativa que está vigente en Bucaramanga y 28 ciudades más.

Para entregar el equipo, existen tres opciones. La primera es llamando a la línea 01 8000 196062 y solicitar la recogida del equipo a domicilio, entregándolo en los puntos de RedServi autorizados o directamente en los almacenes de cadena autorizados. O en el kilómero 2, vía Palenque - Café Madrid.

Los almacenes de cadena autorizados son Alkosto, Ktronix, Alkomprar, Éxito, Falabella, Jumbo y Panamericana.

No es necesario entregar accesorios como cargadores, audífonos y cualquier tipo de cables.

“En Intel nos esforzamos por crear un futuro más responsable, inclusivo y sostenible, no solo en la fabricación de nuestros productos y la distribución al consumidor sino también por medio de la colaboración en el manejo responsable de los residuos electrónicos. Esta vez decidimos amplificar este propósito en Colombia a través de Gaming Ex Change by Intel y de esta manera abordar los distintos desafíos globales”.

Para conocer más de la actividad los consumidores podrán visitar la página: https://intel.la/exchange.