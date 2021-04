Si es de los que busca generar ingresos extra debe saber que Binomo es una plataforma online para comercio que le permitirá llegar a este objetivo, debido a que permite operar en tiempo real con activos financieros. Esto con el propósito de obtener ingresos adicionales con base a los pronósticos acertados. El diseño y funcionamiento de la plataforma es muy amigable e intuitiva, lo cual la convierte en una variante ideal tanto para traders novatos, como para los más experimentados.

¿Binomo es una plataforma de comercio fiable?

Es bastante común tener dudas antes de registrarse en alguna plataforma de trading. En este punto es común que tenga en la mente la interrogante ¿Binomo es una estafa? o ¿Es un bróker legal en México? En ese sentido, la empresa posee un certificado emitido por la Comisión Financiera Internacional. Pero eso no es todo. Es un miembro categoría A de este organismo encargado de regular.

Esto significa que Binomo es una plataforma fiable y segura. Todos los usuarios que confían y se registran en ella se encuentran resguardados por el Fondo de Compensación de la Comisión Financiera, lo que quiere decir que, en el caso de ser necesario, el fondo responderá por cualquier reclamo de hasta 20.000€ euros.

Ahora bien, si aún tiene dudas, le conviene saber que la empresa ha sido galardonada con reconocimientos importantes como: los Premios IAIR y FE Awards.

Pero ¿Cómo descargar la aplicación Binomo?

Descargar la app de Binomo es muy sencillo. Sin importar que tenga un celular Android o iOS podrá hacerlo sin problemas. A continuación se dará a conocer cómo realizar la descarga para cada uno de los sistemas operativos.

Para iOS

La aplicación Binomo para iOS está disponible en la AppStore. Esto quiere decir que, para descargarla sólo tiene que ingresar a la tienda, dar clic en el botón descargar y en pocos segundos tendrá el icono de la app en su celular y podrá usarla.

Para Android

Si su celular es Android, debe visitar Google Play Store, usar el buscador para encontrar Binomo app. Después debe pulsar descargar y en poco tiempo estará lista la descarga y podrá usarla.

Ahora bien, si tiene problemas para descargar la aplicación desde la tienda oficial de Android, puede hacerlo descargando el archivo APK directamente desde la plataforma oficial de Binomo: https://binomo.com/es/promo/android

Para PC

Binomo para PC no se encuentra disponible. Sin embargo, puede intercambiar Binomo a través del navegador para Windows.

Iniciar sesión y conectarse

Si ya se registró y quieres iniciar sesión en Binomo debe saber que es bastante sencillo, ya que puede hacerlo de dos maneras: la primera es ingresando el e-mail y contraseña que usó al momento de su registro para entrar. Y, la segunda, es hacerlo a través de Google, para esto debe usar el correo y contraseña de esta plataforma para hacer login.

¿Cómo funciona Binomo?

La plataforma le permite conocer en tiempo real los precios de los activos. Esto con el fin de que tenga toda la información que necesita para hacer sus respectivos análisis y predicciones. Dependiendo de su pronóstico debe usar el botón UP o Down. Si acierta en sus resultados el rendimiento de la operación se refleja en los fondos de su cuenta.

Cuenta demo

La plataforma le ofrece la variante de operar con una cuenta demo, con el fin de que pueda familiarizarse con el funcionamiento y practicar. La cuenta demo le da $1.000 virtuales que no se pueden retirar.

Torneos

Si quiere saber ¿Qué es Binomo torneos? Entérese qué es una modalidad que ofrece la plataforma. En los torneos puede competir y demostrar sus habilidades. Para participar deberá pagar entre $0 y $30 dependiendo del torneo. Ahora bien, cada evento establece condiciones diferentes. Por esta razón, le recomendamos leerlas antes de inscribirse.

Depositar y retirar fondos

Hacer sus transacciones en Binomo es muy sencillo. La plataforma le ofrece diferentes medios de pago. Entre los que destacan las tarjetas bancarias y los monederos electrónicos. El depósito mínimo será de $10.

También puede hacer sus transacciones en pesos. Sin embargo, recuerde que una vez que elija la moneda local al registrarse no podrá cambiarla posteriormente.

Importante: Tenga en cuenta que: sólo podrá hacer sus retiros usando el mismo método que usó para depositar.

¡Conozca las Binomo opiniones!

Juan C.: “Al principio tenía dudas, pero tengo meses usándolo y no he tenido problemas”.

Jhoan Y.: “Todos mis retiros han sido exitosos y sin inconvenientes”.

Oscar R.: “Binomo es seguro, es una plataforma totalmente confiable”.

Conclusión

Entonces, respondiendo a la pregunta ¿Binomo es fraude? puede decir con seguridad: “No”. Los usuarios que han usado la plataforma concluyen que es confiable. La empresa posee las regulaciones y auditorías necesarias para ser calificada de esta manera. Sin embargo, recuerde que toda inversión tiene un nivel de riesgo, por lo que siempre le recomendamos ser responsable al comerciar.