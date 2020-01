El robot del rollo de papel

Uno de los protagonistas de la edición 2020 del CES, fue la multinacional estadounidense P&G con un prototipo de robot que, al estilo de los populares aspiradores autónomos, se mueve libremente por la casa con un rollo de papel higiénico para los momentos de mayor necesidad.

“RollBot” o “el robot del rollo”, como fue bautizado este dispositivo, consiste en una pequeña caja octogonal con ruedas a cada lado que le permite desplazarse por el interior del hogar siempre cargando sobre sí un nuevo rollo de papel higiénico.

El robot se controla mediante un teléfono inteligente a través de Bluetooth, de manera que, si alguien está en el baño haciendo sus necesidades y se encuentra con que no queda papel, basta con que llame a “RollBot” para que le traiga un nuevo rollo.

Desde la compañía P&G admitieron que se trata únicamente de un prototipo que aún no saben si llegará al mercado algún día, pero aun así no dudaron en destacarlo en su presentación, conscientes de su potencial mediático en un año en que no hubo grandes novedades entre el resto de sus productos.

Asistente de google podrá leer en voz alta

Google anunció en el marco de la Feria Electrónica de Consumo, CES, que ha desarrollado su asistente Google Assistant podrá leer a los usuarios páginas web en voz alta. La multinacional señaló que ha trabajado en desarrollar una nueva tecnología para que la opción esté disponible al público dentro de poco.

El director ejecutivo de la compañía, Sundar Pichai, presentó la noticia como un gran avance para los usuarios con problemas de visión. Señaló que basta con decirle al teléfono “Hola Google, léelo” u “Hola Google, lee esta página” cuando esté abierto en el navegador algún artículo, o cualquier tipo de texto, para que se active la función y el asistente empiece la lectura.

Sumado a esto, a través de un sistema de inteligencia artificial, el asistente de Google podrá traducir el texto original a hasta 42 idiomas distintos, incluyendo hindi, alemán o español.

Este anuncio se da luego de que los asistentes virtuales protagonizaron varios titulares, cuando la prensa belga publicó que personas contratadas por Google estaban escuchando algunas de las interacciones que los usuarios mantienen con ‘Google Assistant’.

Le puede interesar: España y China EV100 crearán un ‘hub’ para desarrollo del vehículo eléctrico

Llegarán los taxis robots

La empresa Mobileye anunció que los taxis robots, serán muy pronto una realidad tras las avanzadas pruebas hechas con vehículos autónomos.

La fase de prueba del proyecto se hará este año en tres ciudades, París, Tel Aviv (Israel) y Daegu City (Corea del Sur), explicó Ammon Shashua, director general de Mobileye durante el CES.

Shashua estimó que los taxis autónomos sin conductor podrán ser operativos en 2025 y en la mayoría de los casos se tratará de vehículos eléctricos que contaminarán menos, además de reducir los riesgos de accidentes.

La tecnología de Mobileye para el auto autónomo se basa en una docena de cámaras computarizadas que recopilan la información constante de todo lo que rodea al vehículo y que superan al ser humano al volante.

Solo se ha detectado un error de conducción no grave durante las pruebas acumuladas de 10 millones de horas de conducción, lo que equivale a manejar 2 horas diarias durante 10 años.

“Si un automóvil aparcado abre la puerta el sistema lo detecta instantáneamente, antes que el ojo humano”, afirmó Shashua.

La tecnología de movilidad inteligente de esta compañía tiene aplicaciones mucho más allá del vehículo autónomo como el mapeo de las carreteras y de las zonas por las que se desplaza, además del análisis de su estado.

Sony tendrá auto eléctrico

Sony dio a conocer en CES un prototipo de vehículo eléctrico denominado Vision-S y que ha realizado en colaboración con varios fabricantes del sector como la alemana Benteler y la canadiense Magna. El vehículo, con un diseño similar al Tesla Model 3, tiene una longitud total de 4,8 metros, una altura de 1,45 metros, un ancho de 1,9 metros y un peso de 2.350 kilogramos.