Cinco tips para tener su bandeja de correo lista para iniciar 2023

Cuando se toman días libres o se tiene una cuenta de correo para muchas actividades, es increíble lo rápido que puede crecer el número de correos no leídos. Para evitar que eso pase, Gmail tiene algunas recomendaciones para ayudar a los usuarios.

1. Archivar correos electrónicos de forma masiva

Supongamos que tiene muchos correos electrónicos del maestro de su hijo sobre los que no necesita tomar acción. Para archivarlos de forma conjunta busca la dirección de correo electrónico del maestro, luego mira la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la pantalla de su computador. Puede marcar esa casilla para seleccionar todos los correos electrónicos, o hacer clic en la flecha para seleccionar solo los correos electrónicos leídos, no leídos, destacados o no destacados.

Una vez hecho esto, presione Archivar, esto evitará que aparezcan en tu bandeja de Recibidos, sin eliminarlos. Para encontrarlos puede buscar nuevamente el correo del maestro o encontrarlos en la bandeja de Todos.