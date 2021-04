Claves para implementar un proyecto de tecnología de manera efectiva

Por ello, Page Consulting, línea de negocio de PageGroup, experta en acompañar a las áreas de tecnología de las compañías, en los planes de implementación, desarrollo y mantenimiento de sus proyectos tecnológicos, recomienda algunos aspectos clave que permitirán a las empresas implementar proyectos de IT de manera efectiva.

Las inversiones en proyectos de tecnología (IT) han crecido exponencialmente, así lo evidencia una encuesta realizada por KPMG, en la que el 61% de los ejecutivos sudamericanos y el 67% de los CEO pertenecientes a las principales economías del mundo aseguraron estar destinando la mayor parte de sus inversiones a la compra de tecnología, tanto como parte del proceso de transformación que deben realizar ante las condiciones impuestas por la nueva realidad, como de reorientación en su estrategia de desarrollo.

Según la escuela de administración y dirección de empresas MIT Sloan, las empresas que aplican enfoques ágiles en la gestión de sus proyectos incrementan hasta un 30% sus beneficios totales y elevan sus ingresos un 37% más rápido que las que no lo hacen.

A medida que más empresas priorizan la transformación digital de su negocio, la contratación de talento especializado se vuelve aún más demandante, por lo que es recomendable considerar contratar de manera externa, a través de un outsourcing que permite cubrir las necesidades de talento IT. En el caso de Page Consulting, el acompañamiento en los planes de implementación, desarrollo y mantenimiento de sus proyectos tecnológicos permite contrataciones hechas a la medida para las diferentes fases de proyecto y con la flexibilidad y dinamismos requeridos en tiempos y contratos para alcanzar el cumplimiento.

La formación académica sigue teniendo un peso relevante para elegir a los candidatos, sin embargo, los profesionales destinados a la gestión de proyectos requieren un conjunto de competencias basadas en las relaciones interpersonales como el liderazgo, la comunicación y el trabajo en equipo. “Se suele dar por hecho que los aspectos técnicos representan un porcentaje superior al 80% para el cumplimiento del perfil especializado, pero el sector de IT hoy requiere un importante desarrollo de competencias blandas como adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia, negociación, impacto e influencia, así como el trabajo con equipos remotos”, afirma Carolina Chaves, Executive Manager Information Technology de Page Consulting.

Actualmente, los negocios dependen cada vez más de las nuevas tecnologías y construir un proyecto de tecnología sólido, seguro y alineada con la innovación y los objetivos empresariales requiere de una inversión económica y de dedicación.

Metodologías de trabajo, la clave

Existen diversas metodologías para la correcta gestión de proyectos, sin embargo, esto deberá ser una decisión más del objetivo y plan que se haya definido. Así mismo, las metodologías no aplican para todos los sectores, pero pueden convivir en un mismo proyecto, por ello, el punto de partida está en la definición de los objetivos, si son dinámicos o fijos y el tipo de talento especializado requerido en cada una de ellas.

De acuerdo con Page Consulting, el agilismo es una tendencia importante en el sector tecnológico, pues en esencia, cada proyecto se divide en pequeñas partes o micro proyectos que tienen que complementarse y entregarse rápidamente, esto permite valoraciones, ajustes y mejoras con auténtica generación de valor para los equipos.

“Hoy el talento de IT se ha formado para estar a la vanguardia de las necesidades que los negocios exigen. La flexibilidad y agilidad segura permitirá incrementar la productividad de los proyectos que trabajen bajo estas metodologías, pues representa la mejora constante de producto, elevan los niveles de satisfacción de cliente interno y externo y mantiene la motivación del equipo al conseguir logros importantes en corto tiempo” argumenta Chaves

Control del costo y tiempo

El aspecto económico es un decisor importante en estos proyectos, pero no debe ser más fuerte que los resultados que se quieren obtener o lo que le costaría a la compañía no contar con esta. Así mismo, la inversión que genera se verá retornada al finalizar el proyecto a través de dividendos económicos y no económicos proyectados en los objeticos estratégicos, mientras que el costo por contratar talento especializado se retornará en efectividad y productividad a futuro para la empresa.

“Una oportunidad que tienen muchas organizaciones es que deben prepararse y estar dispuestas a hacer una inversión importante en tecnología, por lo que pueden contratar al mejor talento, pero si el modelo de negocio y sus accionistas no están listos para asumir los retos, escuchar y convivir con las diferentes propuestas de los especialistas en el proyecto no será efectivo” comenta Chaves.