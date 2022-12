Este programa da a los estafadores acceso a información sensible del usuario que puede ser vendida en el mercado negro o utilizada para robo de identidad.

Para todas aquellas familias que no tienen posibilidad de viajar estas fiestas, celebrar virtualmente es la mejor opción. Pero es importante estar atentos a los fraudes vía interacción social que continúan al acecho de aquellos que lo permitan.

Una vez que ha sido tomado, no hay forma de que la víctima lo recupere, a diferencia de las transacciones con tarjeta de crédito que si permiten las devoluciones o cancelaciones.

1. Crear una contraseña fuerte: No utilice la misma contraseña para todas las plataformas. Lo mejor es usar un administrador de contraseñas para guardar todos los accesos de las diferentes cuentas. Procure utilizar caracteres aleatorios y no el mismo ID de usuario.

2. Mantener las cuentas monitoreadas: Es importante actualizar de manera constante las credenciales de acceso, y revisar las cuentas de pago para así poder detectar a tiempo cualquier actividad inusual.

3. Inspeccionar las tarjetas de regalo: Al comprar una tarjeta de regalo en cualquier tienda, es importante inspeccionarla visualmente para detectar cualquier signo de manipulación antes de cargar fondos.

4. No hacer compras por correo electrónico: No acceder a pagar cualquier compra virtual utilizando tarjetas de regalo cuando la solicitud se haga por correo electrónico, ya que en estos casos el objeto que está tratando de “comprar”, probablemente no exista. Por eso es importante recurrir a proveedores que ya conozca y en los que confía. Pero siempre deberá confirmar que el sitio para procesar el pago, es seguro. Las tarjetas de crédito son el mejor medio para pagar ya que la mayoría cuenta con protección contra fraudes, en algún nivel.

5. Tener las mejores prácticas de ciber higiene: Revisar el remitente antes de dar clic en los enlaces o descargar archivos, aún si parece que vienen de una fuente confiable.