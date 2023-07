Preguntas y respuestas

¿Cuál es la historia detrás del primer video?

No había un proyecto como tal, no había un canal creado con algún nombre específico. Hice un primer vídeo con el fin de que la gente encontrara un material con un tema específico que, cuando yo estudié la licenciatura en lengua castellana se le dificultó también a mis compañeras. Fue sobre sintaxis, todo lo que tiene que ver con sintagma nominal y verbal, pero lo subí para mis compañeras.

Con el tiempo me fui dando cuenta de que el vídeo tuvo varias visualizaciones y empecé a entender un poco este complejo mundo de YouTube y las redes sociales.

¿Desde este primer video, cómo ha evolucionado el contenido?

A mí me pasa, y quizá a muchos creadores de contenido, y es que uno mira el primer video que hizo y uno dice: “qué video tan feo” Pero uno lo ama porque ese fue el inicio, el nacimiento. Y sí, claro, ya uno piensa en cambiar la cámara, en mejorar el sonido, la imagen, la edición; que el contenido tenga una edición bonita e interesante.

Ha tenido una evolución enorme. Me siento muy orgullosa de ese recorrido, desde el primer vídeo hasta hoy, que hay en YouTube se pueden visualizar.

Gracias a esa evolución, hoy tengo contenido de calidad y el público es el que lo ha evidenciado e incluso me lo ha compartido.

¿Ha experimentado cambios significativos en su enfoque o estilo?

He experimentado diferentes estilos y enfoques. En cuanto al estilo que he utilizado, el formato, la forma en la que le quiero llegar a la gente. Uno empieza a cambiar esas dinámicas de acuerdo con las necesidades que va observando y analizando, y lo que la gente le pide a uno. En ese orden de ideas hasta el lenguaje cambia. Empieza a cambiar el lenguaje audiovisual, sonoro, el lenguaje de la ‘Profe Mónica’, la forma de decir o de enseñar, y cada vez con el ánimo de que a la gente le guste, de que se quede ahí aprendiendo.

Trato de que si un niño de nueve años ve un video mío, lo entienda perfectamente como una persona de 100. Estos enfoques me han permitido a mí tratar de llegarle a todo público sin importar la edad.

¿Qué desafíos se han presentado en estos cuatro años?

Considero que uno de esos desafíos es la adaptación a las nuevas tecnologías. Yo tengo actualmente 44 años, este año cumplo 45, y cuando uno está en este medio digital, uno debe estar también en la línea de la actualidad, de la novedad y que las plataformas digitales no se nos queden atrás. Entonces de los desafíos más importantes que siento yo es que cada vez que nace una nueva red social, cada vez que nace una nueva plataforma, o cada vez que un público requiere de otra forma de enseñanza, el desafío está ahí en uno como creador de contenido como profesor o profesora, qué es lo que yo hago. El desafío más grande es aprender todos los días.

¿Cuál ha sido el momento más gratificante?

Lo más gratificante para ti no es un momento, son varios. Son momentos en los que, por ejemplo, estoy en un centro comercial, en un aeropuerto, en algún sitio público, y alguien se me acerca y me dice: “Profe Mónica, muchas gracias por sus contenidos, he aprendido mucho con usted”. Para mí eso es lo más gratificante. Esas gracias, ese reconocimiento personal, creo que es lo más gratificante que hay para uno como creador de contenido.

¿Ha habido algún impacto significativo en su vida fuera de la plataforma?

Creo que ha sido superior. Personalmente cambia uno, profesionalmente también. Empieza uno a entender las necesidades de las personas, a observar y a observarse. ¿Cuánto de lo que usted enseña le enseña a usted misma?

Ha sido significativo, es un impacto positivo en mi vida.

¿Es posible competir contra la viralidad con contenido educativo?

Sí es competitivo en cuanto a que uno quisiera que el contenido educativo se visualizara más, se valorara más, pero sí se está visualizando y si se está valorando. Yo soy testigo de eso precisamente, de cómo logré llevar una enseñanza de ortografía y redacción que a la gente le ha gustado. Prueba de ello es el millón 400 mil seguidores en Facebook, más de 600.000 en TikTok, más de 400.000 en Instagram, casi 300.000 en YouTube. Más otras plataformas como Kwai, páginas web, en las que la gente sí está viendo el contenido educativo. Es un poco mayor la del trabajo para que el contenido educativo surja y sea valorado, pero la gente también se está preocupando por educarse.

Siento que vamos por buen camino y que los creadores de contenido educativo tenemos bastante por hacer, por innovar.

¿Cuál es la estrategia para ser tendencia?

No hay una fórmula puntual. Lo importante es no dejar de hacer contenido.

Cuando uno tiene una plataforma, ya tiene un nombre, y ya es una marca, uno no puede abandonar su público porque la gente está esperando ese contenido.

Pienso que la estrategia para ser tendencia todo el tiempo es hacer contenido todo el tiempo.